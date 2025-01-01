إجلاء طبي جديد عبر معبر رفح شمل 97 مواطنا

غزة / سما/

شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصاً، بينهم 34 مريضاً و63 مرافقاً.

وانطلقت عملية التجمع من مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية في محافظة خانيونس، حيث تولّت الطواقم الطبية والإسعافية مهام التنظيم والإشراف على عملية التجمع، ومرافقة المرضى وتقديم الرعاية الأولية لهم، لضمان انتقالهم بشكل آمن ومنظّم حتى نقطة العبور.

وأكدت وزارة الصحة بغزة تنصل الاحتلال الإسرائيلي من الالتزامات بتسهيل حركة مغادرة المرضى والجرحى عبر معبر رفح يزيد من تعقيدات الحالة الصحية لهم .

وأكدت في بيان لها ان 840 مريضا فقط تم السماح لهم بالسفر منذ بدء سريان الهدنة في السادس من أكتوبر للعام 2025.

واشارت الي تقليص أعداد المرضى المسموح لهم بالسفر من 150 مريضاً يومياً، بمعدل ثلاثة أيام أسبوعياً وفق ما تم الاتفاق عليه، إلى 90 مريضاً فقط مع مرافقيهم منذ عدة أسابيع.

وأكدت ان 400 تحويلة طبية جديدة أضيفت لقائمة التحويلات الطويلة والتي تجاوزت الـ 20 ألف حالة وان تأخر وصول الموافقات الأمنية من الاحتلال للعديد من الحالات المسجلة للسفر منذ أكثر من شهرين .