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قد يستأنف النجم البرازيلي نيمار، الذي يتعافى من إصابة في ربلة الساق، تدريباته مع منتخب بلاده استعدادا لكأس العالم 2026 الأسبوع المقبل، وذلك قبل أيام معدودة من انطلاق النهائيات المقررة بين 11 حزيران و19 تموز، وفق ما أعلن مدرب الـ"سيليساو" الإيطال

الأحد 07 يونيو 2026 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
قد يستأنف النجم البرازيلي نيمار، الذي يتعافى من إصابة في ربلة الساق، تدريباته مع منتخب بلاده استعدادا لكأس العالم 2026 الأسبوع المقبل، وذلك قبل أيام معدودة من انطلاق النهائيات المقررة بين 11 حزيران و19 تموز، وفق ما أعلن مدرب الـ"سيليساو" الإيطال



لندن/وكالات/


قد يستأنف النجم البرازيلي نيمار، الذي يتعافى من إصابة في ربلة الساق، تدريباته مع منتخب بلاده استعدادا لكأس العالم 2026 الأسبوع المقبل، وذلك قبل أيام معدودة من انطلاق النهائيات المقررة بين 11 حزيران و19 تموز، وفق ما أعلن مدرب الـ"سيليساو" الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحافي في ولاية نيوجيرزي الأميركية، حيث يقيم المنتخب البرازيلي معسكرا استعداديا للمونديال: "يقوم نيمار بعمل فردي ممتاز. سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي، وإذا سارت الأمور بشكل جيد، فسينضم إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل".
من جهته، أوضح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن نيمار، الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 79 هدفا، سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي يوم الاثنين.
 

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