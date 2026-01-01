  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القدس.. الاحتلال يجبر شقيقين على هدم منزليهما في بلدة الطور

الأحد 07 يونيو 2026 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس.. الاحتلال يجبر شقيقين على هدم منزليهما في بلدة الطور



القدس المحتلة / سما /

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، الشقيقين نبيل أبو جمعة وسامي أبو جمعة على تنفيذ هدمٍ ذاتي لبناية سكنية مكوّنة من شقتين في بلدة الطور بمدينة القدس، تحت طائلة الغرامات المالية الباهظة وتحميلهما تكاليف الهدم في حال تنفيذها من قبل طواقم البلدية.

وتعود البناية إلى عام 2000، وقد تعرّض مالكاها خلال السنوات الماضية لسلسلة من المخالفات والغرامات المالية.

فيما أجّلت سلطات الاحتلال تنفيذ قرار الهدم عدة مرات، قبل أن تمنحهما مهلة أخيرة حتى تاريخ 26/6/2026 لتنفيذ الهدم الذاتي.

 

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : تسريبات التجسس الإسرائيلية "مؤامرة" من استخبارات البنتاغون لتقويض التعاون العسكري

تأكيد أميركي بانضمام مصر لـ«قوات غزة»... وترقب لنشرها بالقطاع

وزير المالية: إطلاق تجريبي لتطبيق "يبوس" منتصف حزيران وتوفيره لجميع الموظفين قبل نهاية الشهر

اسعار صرف العملات في فلسطين

استطلاع أميركي : ارتفاع بنسبة سبعة بالمائة بالنفور من دولة الاحتلال و60 بالمائة من الأمريكيين يحملون أراءً سلبيّةَ ضدّ إسرائيل

سلوفينيا ترفع علم فلسطين على القصر الرئاسي بعد ازالته من قبل رئيس الوزراء الموالي لاسرائيل

حملة أميركية تطالب بالإفراج عن الطالبة الفلسطينية الأميركية سما صافي المعتقلة في سجون الاحتلال

الأخبار الرئيسية

20260607105656

قتيل ومصابون بإطلاق نار في عدة مواقع ببلدات يهودية جنوب الطيبة واشتباه بعملية

مصر

مخاوف إسرائيلية من صفقات عسكرية مصرية تركية قد تغير موازين القوى في المتوسط

مصر

تأكيد أميركي بانضمام مصر لـ«قوات غزة»... وترقب لنشرها بالقطاع

استشهاد صياد وقصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار شرقي غزة

الإعلام العبري : تسريبات التجسس الإسرائيلية "مؤامرة" من استخبارات البنتاغون لتقويض التعاون العسكري