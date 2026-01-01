القدس.. الاحتلال يجبر شقيقين على هدم منزليهما في بلدة الطور

القدس المحتلة / سما /

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، الشقيقين نبيل أبو جمعة وسامي أبو جمعة على تنفيذ هدمٍ ذاتي لبناية سكنية مكوّنة من شقتين في بلدة الطور بمدينة القدس، تحت طائلة الغرامات المالية الباهظة وتحميلهما تكاليف الهدم في حال تنفيذها من قبل طواقم البلدية.

وتعود البناية إلى عام 2000، وقد تعرّض مالكاها خلال السنوات الماضية لسلسلة من المخالفات والغرامات المالية.

فيما أجّلت سلطات الاحتلال تنفيذ قرار الهدم عدة مرات، قبل أن تمنحهما مهلة أخيرة حتى تاريخ 26/6/2026 لتنفيذ الهدم الذاتي.