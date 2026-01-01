قتيل ومصابون بإطلاق نار في عدة مواقع ببلدات يهودية جنوب الطيبة واشتباه بعملية

القدس المحتلة / سما /

قُتل إسرائيلي وأُصيب 4 آخرون، اليوم الأحد، بإطلاق نار في بلدات يهودية بمنطقة "كوخاف يائير"، جنوب الطيبة، فيما عملية نُفّذت في 4 مواقع مختلفة.

وصنّف الجيش الإسرائيلي، إطلاق النار على أنه عبارة عن "عملية"، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإلقاء القبض على منفّذ، فيما تُجرى عملية مطاردة للقبض على آخر.

وأكّد المدير العام لـ"نجمة داود الحمراء"، وقوع 6 إصابات في مواقع مختلفة، مشيرا إلى "مقتل شخص واحد، وإصابة شخص بحالة خطيرة، و4 إصابات تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة".

وفي بيانها الأول، قالت الشرطة، إنها "تلقت بلاغًا حول حادثة إطلاق نار في محطة وقود بكوخاف يائير بالمركز، أسفرت عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة، وتعمل قوات كبيرة من الشرطة في المكان على جمع الأدلة وإجراء عمليات تمشيط، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد الفحص".

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