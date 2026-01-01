مجزرة جديدة في غزة ..6 شهداء وأكثر من 10 مصابين في قصف محيط منطقة الجوازات

غزة/سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 240 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهُدنة في قطاع غزة؛ مُرتكبة 15 خرقـا جديدًا للاتفاق، تخللها قصف مدفعي وجوي وأسفرت عن ارتقاء 7 شهداء وتسجيل عدة إصابات.

وصرح مصدر طبي في مستشفى الشفاء، بأن 6 مواطنين ارتقوا شهداء وأصيب أكثر من 10 مدنيين إثر غارة من مسيرة حربية إسرائيلية استهدفت المنطقة قرب مبنى الجوازات في حي الرمال، غربي مدينة غزة، مساء اليوم السبت.

وقال شهود عيان أن مسيّرة إسرائيلية حربية قصفت، بغارة واحدة على الأقل، قرب معهد النور للمكفوفين في حي الرمال، غربي مدينة غزة، وارتكبت مجزرة جديدة بحق المدنيين في القطاع.