  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجزرة جديدة في غزة ..6 شهداء وأكثر من 10 مصابين في قصف محيط منطقة الجوازات

السبت 06 يونيو 2026 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة جديدة في غزة ..6 شهداء وأكثر من 10 مصابين في قصف محيط منطقة الجوازات



غزة/سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 240 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهُدنة في قطاع غزة؛ مُرتكبة 15 خرقـا جديدًا للاتفاق، تخللها قصف مدفعي وجوي وأسفرت عن ارتقاء 7 شهداء وتسجيل عدة إصابات.

وصرح مصدر طبي في مستشفى الشفاء، بأن 6 مواطنين ارتقوا شهداء وأصيب أكثر من 10 مدنيين إثر غارة من مسيرة حربية إسرائيلية استهدفت المنطقة قرب مبنى الجوازات في حي الرمال، غربي مدينة غزة، مساء اليوم السبت.

وقال شهود عيان أن مسيّرة إسرائيلية حربية قصفت، بغارة واحدة على الأقل، قرب معهد النور للمكفوفين في حي الرمال، غربي مدينة غزة، وارتكبت مجزرة جديدة بحق المدنيين في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

وفد “حماس” يصل القاهرة عشية جولة جديدة من مفاوضات وقف النار بغزة وسيلتقي مسؤولين مصريين ووسطاء لاستكمال تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق

المفتي اللبناني الجعفري يرد بلهجة حادة على عون: لولا المقاومة لوصل الإسرائيلي إلى قصر بعبدا!

ترامب يكشف حجم ترسانة إيران من الصواريخ والمسيرات

إسرائيل تعلن إصابة 3 من ضباطه بينهم قائد وحدة الاستطلاع في لواء غفعاتي جراء هجوم بمسيرة واشتباك مع مقاتلي “حزب الله” في جنوب لبنان

البنتاغون يرفع مستوى الخطر إلى حرج : إسرائيل تتجسس على نقاشات ترامب بشأن إيران

الجيش الإسرائيلي يدرب خبراء على التأثير النفسي والتلاعب بالرأي العام الاميركي

استشهاد مواطن قبل ساعات من زفافه في خان يونس جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

استطلاع أميركي : ارتفاع بنسبة سبعة بالمائة بالنفور من دولة الاحتلال و60 بالمائة من الأمريكيين يحملون أراءً سلبيّةَ ضدّ إسرائيل

صحيفة عبرية : إسرائيل مُقيدة وتحارب بيد واحدة وإعلان احتلال قلعة الشقيف لترميم صورة نتنياهو أمام الرأي العام

لبلورة اقتراح جديد.. جولة مباحثات بين "حماس" وفصائل فلسطينية مع الوسطاء بالقاهرة

البنتاغون يرفع مستوى الخطر إلى حرج : إسرائيل تتجسس على نقاشات ترامب بشأن إيران

إيران تستهدف قواعد أميركية في الكويت والبحرين بالصواريخ والمسيرات ..