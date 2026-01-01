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الذهب يهبط بنحو 3%

السبت 06 يونيو 2026 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب يهبط بنحو 3%



وكالات - سما-

تراجع الذهب بنحو ثلاثة بالمئة مساء أمس الجمعة، بعد أن عزز تقرير وظائف في الولايات المتحدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول وسط مخاوف التضخم؛ بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 2.96 بالمئة إلى 4341.52 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ 24 مارس في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 3.1 بالمئة إلى 4365.3 دولارًا.

وفي المعادن الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 6.8 بالمئة إلى 68.86 دولارًا للأوقية، ونزل البلاتين 5.9 بالمئة إلى 1788.49 دولارًا، وهبط البلاديوم 5.9 بالمئة إلى 1242.50 دولارًا، وستسجل المعادن الثلاثة خسارة أسبوعية.

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