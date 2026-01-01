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بيروت : استشهاد عدد من الجنود اللبنانين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

السبت 06 يونيو 2026 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت : استشهاد عدد من الجنود اللبنانين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان



بيروت /سما/

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، أن غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - النبطي، اسفرت عن استشهاد عدداً من العسكريين بينهم ضابط، وسط استمرار الغارات على لبنان، رغم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف النار.

وقال الجيش اللبناني في بيان: "استشهد عدد من العسكريين بينهم ضابط بغار إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - النبطية، في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه".

وشنت إسرائيل صباح السبت، عدة غارات على جنوب لبنان، طالبت عدة بلدات وقرى لبنانية بينها، يحمر وجرنايا في جزين والبقاع الغربي.

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