بيروت : استشهاد عدد من الجنود اللبنانين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت /سما/

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، أن غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - النبطي، اسفرت عن استشهاد عدداً من العسكريين بينهم ضابط، وسط استمرار الغارات على لبنان، رغم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف النار.

وقال الجيش اللبناني في بيان: "استشهد عدد من العسكريين بينهم ضابط بغار إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - النبطية، في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه".

وشنت إسرائيل صباح السبت، عدة غارات على جنوب لبنان، طالبت عدة بلدات وقرى لبنانية بينها، يحمر وجرنايا في جزين والبقاع الغربي.