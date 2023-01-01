شهيدة و15 جريحا بخان يونس وتوسيع المنطقة الصفراء برفح

القدس المحتلة/سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 239 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد ١٤ مواطنا وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وارتقت الشهيدة بشرى هاني حسن البراهمة (18 عامًا)، وأصيب 15 مواطن جرّاء قصف جنوب غرب مدينة خان يونس.

واستهدف طائرات الأباتشي بصاروخين خيام النازحين في ساعات الفجر ما اسفر عن ارتقاء المواطنة وعدد كبير من الجرحى.

كما استشهد المواطن عبد الرحمن شعت "34 عاماً" من سكان خانيونس متأثرًا بجراحه جراء قصف إسرائيلي ظهر الخميس في محل تجاري بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

12 شهيدا منذ الفجر: شهيد وجرحى في قصف تجمع للمواطنين بغزة

واستشهد المواطن منصور جميل ابو عصر اثر الغارة التي وقعت في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة مساء الخميس.

وكان عشرة مواطنين استشهدوا في سلسلة غارات استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة.

ومن بين الشهداء اربعة مقاومين مع عائلاتهم وهم القيادي حسن رباح لبد مع زوجته وثلاثة من أطفاله و الشهيد عبد الله عطا أبو كلوب مع زوجته والشهيد عاصم أمين شلاش شبير وزوجته والشهيد محمد نعمان أبو مرق وزوجته.

وفي سياق متصل قال شهود عيان ان قوات الاحتلال وضعت مزيدا من المكعبات الصفراء شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وتقدمت الدبابات في أكثر من محور لتوسعة مناطق سيطرة الاحتلال وسط إطلاق نار مكثف.

الاحصائيات

وبلغ اجمالي من وصلوا مشافي وزارة الصحة خلال ال 24 ساعة الماضية 11 شهيد و 32 اصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 947 اضافة إلى

2935 مصاب وإجمالي حالات الانتشال:781 شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 72956شهيد و 173043مصاب.