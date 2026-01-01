نتنياهو يرد على "مكالمة الصراخ" مع ترامب: "كان صوته عاليا جدا"

القدس المحتلة / سما /

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الأنباء المتداولة حول وقوع مشادة كلامية حادة ومكالمة صراخ هاتفية بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا العلاقات بينهما بأنها ما زالت ممتازة وقائمة على الاحترام المتبادل.

وأوضح نتنياهو، في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية، أن هناك توافقا تاما بين تل أبيب وواشنطن على الأهداف الإستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها إنهاء المشروع النووي الإيراني وضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية قادرة على تهديد إسرائيل والمنطقة أو قصف المدن الأمريكية والأوروبية، فضلا عن السعي المشترك لتوسيع دائرة التطبيع. مقللا من حجم التباينات بقوله إنها مجرد "خلافات تكتيكية تحدث في أفضل العائلات ويتم حلها سريعا كأصدقاء".

وحول سؤال المحاور عن دقة الأنباء التي أفادت بأن ترامب وجه له كلاما قاسيا قائلا "لولاي لكنت في السجن"، تهرب نتنياهو من الدخول في التفاصيل، مستدركا بالقول إن ترامب كان يتحدث بصوت عال وصاخب للتعبير عن تضامنه معه ضد ما وصفها بـ"المحاكمة المزيفة والعبثية" التي يواجهها في قضايا الفساد بإسرائيل.

وفي سياق آخر، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي موافقته على تعليق الهجمات الجوية لإعطاء فرصة للمساعي الدبلوماسية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على أي قصف صاروخي يستهدف البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

ووجه نتنياهو تهديدا مباشرا إلى قيادات حزب الله، مشيرا إلى أن العديد من مسؤولي الحزب يديرون العمليات ويصدرون الأوامر من داخل العاصمة اللبنانية، ومشددا على أن استمرار قصف إسرائيل سيجابه بتنفيذ عمليات تصفية واغتيالات دقيقة وجراحية تستهدف هؤلاء القادة في قلب بيروت.