  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يرد على "مكالمة الصراخ" مع ترامب: "كان صوته عاليا جدا"

الخميس 04 يونيو 2026 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يرد على "مكالمة الصراخ" مع ترامب: "كان صوته عاليا جدا"



القدس المحتلة / سما /

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الأنباء المتداولة حول وقوع مشادة كلامية حادة ومكالمة صراخ هاتفية بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا العلاقات بينهما بأنها ما زالت ممتازة وقائمة على الاحترام المتبادل.

وأوضح نتنياهو، في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية، أن هناك توافقا تاما بين تل أبيب وواشنطن على الأهداف الإستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها إنهاء المشروع النووي الإيراني وضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية قادرة على تهديد إسرائيل والمنطقة أو قصف المدن الأمريكية والأوروبية، فضلا عن السعي المشترك لتوسيع دائرة التطبيع. مقللا من حجم التباينات بقوله إنها مجرد "خلافات تكتيكية تحدث في أفضل العائلات ويتم حلها سريعا كأصدقاء".

وحول سؤال المحاور عن دقة الأنباء التي أفادت بأن ترامب وجه له كلاما قاسيا قائلا "لولاي لكنت في السجن"، تهرب نتنياهو من الدخول في التفاصيل، مستدركا بالقول إن ترامب كان يتحدث بصوت عال وصاخب للتعبير عن تضامنه معه ضد ما وصفها بـ"المحاكمة المزيفة والعبثية" التي يواجهها في قضايا الفساد بإسرائيل.

وفي سياق آخر، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي موافقته على تعليق الهجمات الجوية لإعطاء فرصة للمساعي الدبلوماسية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على أي قصف صاروخي يستهدف البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

ووجه نتنياهو تهديدا مباشرا إلى قيادات حزب الله، مشيرا إلى أن العديد من مسؤولي الحزب يديرون العمليات ويصدرون الأوامر من داخل العاصمة اللبنانية، ومشددا على أن استمرار قصف إسرائيل سيجابه بتنفيذ عمليات تصفية واغتيالات دقيقة وجراحية تستهدف هؤلاء القادة في قلب بيروت.

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يقفز بشكل حاد مقابل الشيكل

اعتراف إسرائيلي مفاجئ.. بهذه الطريقة أحبط أردوغان خطة أمريكية إسرائيلية سرية للإطاحة بالنظام الإيراني

"لم ينس أحد غزة" .. روبيو : خطة غزة تتطلب نزع سلاح "حماس"

كارثة الـ 7 من اكتوبر ..مسؤول إسرائيلي يكشف تفاصيل “صادمة” عن هجرة الإسرائيليين للخارج ويفضح ما تُخفيه “تل أبيب”..

إعلان هام بخصوص امتحان الثانوية العامة 2026 للطلبة داخل قطاع غزة

رجل أعمال إسرائيلي: ترامب هدد سارة نتنياهو بإرسال زوجها إلى السجن

ايران تقصف قواعد أمريكية في الخليج و​أضرار وإصابات جراء هجوم على مطار بالكويت

الأخبار الرئيسية

9 شهداء وجرحى فجر اليوم بقصف شقق سكنية في قطاع غزة

ترامب: تحدثنا إلى “حزب الله” للمرة الأولى وإيران على وشك توقيع اتفاق نووي ونحاول الفصل ب

اللجنة المركزية لحركة “فتح” تنتخب حسين الشيخ نائبا لرئيس الحركة محمود عباس

كارثة الـ 7 من اكتوبر ..مسؤول إسرائيلي يكشف تفاصيل “صادمة” عن هجرة الإسرائيليين للخارج ويفضح ما تُخفيه “تل أبيب”..

ac63369b-3944-46f2-9eb8-da5164c5e3c9

شهيدان وعدد من الجرحى إثر قصف جيش الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة