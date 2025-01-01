الرئيس يتسلم التقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين

رام الله/سما/

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس،، التقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، للعام 2025.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، مساء اليوم الأربعاء، لرئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأشاد الرئيس بالجهود التي تقوم بها دائرة شؤون اللاجئين في الوطن والشتات، والخطة الاستراتيجية الوطنية التي تعمل من خلالها الدائرة، مؤكدا أهمية قضية اللاجئين باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194.

وشدد سيادته على أهمية الدور الكبير لوكالة "الأونروا" وما تقدمه من خدمات لأبناء شعبنا، وأننا لن نسمح بتصفيتها لأن تصفيتها تعني تصفية قضية اللاجئين.

واشتمل التقرير على أبرز الأعمال والبرامج والتدخلات التي تم تنفيذها خلال عام اتسم بتحديات سياسية وإنسانية ووطنية كبيرة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وما خلفه من آثار عميقة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الوطن والشتات، وفي ظل تصاعد استهداف المخيمات، واستمرار الضغوط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومحاولات تقويض دورها.

كما عكس جانبا من الجهد المبذول على المستويات السياسية والإدارية والإغاثية والإعلامية والتنموية، وسلط الضوء على أبرز الأنشطة والفعاليات والمشاريع التي نفذتها الدائرة، بالشراكة مع الجهات الرسمية والوطنية والدولية، بما يسهم في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وتحسين ظروفهم المعيشية، والحفاظ على المخيمات بوصفها شاهدا حيا على النكبة وحق العودة.