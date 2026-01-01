أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري (جديدة وتجديد) وهم:
1- محمد طارق عبد الرحيم صوص – طولكرم – 6 أشهر
2- سيف الدين عمار صالح البدو – شويكة – 6 أشهر
3- همام أيمن أحمد طة – الخليل – 4 أشهر
4- طارق محمد مصطفى اعرج – عنبتا – 6 أشهر
5- آوس ماجد عامر حنايشه – قباطية – 6 أشهر
6- أحمد أشرف حسن حوح – زواتا – 6 أشهر
7- خالد شادي عدنان شريم – قلقيلية – 6 أشهر
8- هاني حسام أحمد كعبيي – نابلس – 6 أشهر
9- طلال عوض الله أحمد أبو عصبة – رافات – 4 أشهر
10- عبد الناصر عدنان عرفه رابي – قلقيلية – 4 أشهر
11- عاصم جمال عبد السلام الهيجا – مخيم جنين – 3 أشهر
12- محمد جمال رضوان القواسمة – 6 أشهر
13- همام نصر الدين موسى زين الدين – عقربا – شهران
14- محمد زياد عبد الرحمن داود – قلقيلية – 6 أشهر
15- أيمن محمد رجب عبد الحفيظ الرجبي – الخليل – 6 أشهر
16- أحمد ناصر أحمد معالي – دير جرير – 6 أشهر
17- ماجد محمود أبو إبراهيم داود – قلقيلية – 4 أشهر
18- قسام خالد محمود خليل – عتيل – 4 أشهر