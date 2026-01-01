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قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري

الخميس 04 يونيو 2026 01:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري



رام الله/سما/

أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري (جديدة وتجديد) وهم:

1- محمد طارق عبد الرحيم صوص – طولكرم – 6 أشهر

2- سيف الدين عمار صالح البدو – شويكة – 6 أشهر

3- همام أيمن أحمد طة – الخليل – 4 أشهر

4- طارق محمد مصطفى اعرج – عنبتا – 6 أشهر

5- آوس ماجد عامر حنايشه – قباطية – 6 أشهر

6- أحمد أشرف حسن حوح – زواتا – 6 أشهر

7- خالد شادي عدنان شريم – قلقيلية – 6 أشهر

8- هاني حسام أحمد كعبيي – نابلس – 6 أشهر

9- طلال عوض الله أحمد أبو عصبة – رافات – 4 أشهر

10- عبد الناصر عدنان عرفه رابي – قلقيلية – 4 أشهر

11- عاصم جمال عبد السلام الهيجا – مخيم جنين – 3 أشهر

12- محمد جمال رضوان القواسمة – 6 أشهر

13- همام نصر الدين موسى زين الدين – عقربا – شهران

14- محمد زياد عبد الرحمن داود – قلقيلية – 6 أشهر

15- أيمن محمد رجب عبد الحفيظ الرجبي – الخليل – 6 أشهر

16- أحمد ناصر أحمد معالي – دير جرير – 6 أشهر

 17- ماجد محمود أبو إبراهيم داود – قلقيلية – 4 أشهر

 18- قسام خالد محمود خليل – عتيل – 4 أشهر

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