ترامب: نتنياهو “مجنون” يزعجني قتاله المستمر في لبنان لكني معجب به وبيننا عمل جيد.. وأرغب بلقاء المرشد الإيراني

واشنطن / وكالات /

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه وصف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بـ”المجنون”، لكنه شدد على إعجابه به، وأعرب عن رغبته في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة “نيويورك بوست” مع ترامب، وتطرق خلالها إلى فحوى محادثة هاتفية أجراها مع نتنياهو الاثنين، وصفتها وسائل إعلام بـ”العاصفة”.

وأفاد ترامب بأنه قال لنتنياهو إنه “مجنون تماما”، لكنه أصر على أنهما “عملا معا بشكل جيد للغاية”، وفقا للصحيفة.

وخلال محادثتهما، أعرب ترامب عن رفضه تهديد نتنياهو بمهاجمة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بزعم الرد على “حزب الله”.

ويخشى ترامب أن يؤدي مثل هذا التصعيد إلى انهيار المفاوضات بين بلاده وإيران لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقال ترامب عن نتنياهو: “انزعجتُ قليلا من قتاله المستمر مع لبنان”.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، برغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل/ نيسان الماضي والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتستضيف واشنطن منذ الثلاثاء جولة مفاوضات رابعة بين لبنان وإسرائيل، والتي قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن المطلوب منها هو “تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان”.

وأردف ترامب: “أنا معجب جدا ببيبي (نتنياهو). وأعمل معه بشكل جيد للغاية.. أنا رئيس في زمن الحرب، وهو رئيس وزراء في زمن الحرب”.

وبشأن إيران، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي “ضالع بشكل كامل” في اتخاذ القرارات بشأن كيفية إنهاء الحرب.

وتابع: “لديهم (الإيرانيون) احترام كبير له”، بعد أن اغتالت الغارات الجوية الإسرائيلية والده المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي وأفراد آخرين من عائلته.

ومتحدثا عن مجتبى، مضى ترامب قائلا: “أود أن ألتقي به” بعد التوصل إلى اتفاق سلام.