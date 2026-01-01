موقع عبري : الجيش الامريكي سيدرب الجيش اللبناني لمواجهة حزب الله

القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن يقوم الجيش الأمريكي بتدريب الجيش اللبناني كجزء من جهد لمساعدته في التعامل مع حزب الله ، وهي خطوة تهدف في الواقع إلى نزع سلاح الحزب.

وتفيد التقارير بأنها تتلقى أيضاً دعماً من إسرائيل، كما ورد في تقرير قناة كان 11 الإخبارية الليلة الماضية.

في الوقت نفسه، تتواصل المحادثات بين وفود من إسرائيل ولبنان في واشنطن، لبحث سبل تنفيذ هذه الخطوة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الاجتماعات تُعقد في جو إيجابي، وأن هناك بعض التقدم بين الطرفين بشأن بعض القضايا.

أفادت مصادر مطلعة لمجلة نيوزويك بأن هذه الخطوة تحظى بدعم إسرائيلي.

يزعم مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل، استجابةً للضغوط الأمريكية، ستمتنع عن مهاجمة الضاحية في بيروت كجزء من الاتفاقيات. إلا أن واشنطن أكدت وجود قوات برية تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ضمن المنطقة الأمنية الموسعة التي يحتلها الجيش حالياً.