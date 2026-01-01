  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موقع عبري : الجيش الامريكي سيدرب الجيش اللبناني لمواجهة حزب الله

الأربعاء 03 يونيو 2026 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري : الجيش الامريكي سيدرب الجيش اللبناني لمواجهة حزب الله



القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن يقوم الجيش الأمريكي بتدريب الجيش اللبناني كجزء من جهد لمساعدته في التعامل مع حزب الله ، وهي خطوة تهدف في الواقع إلى نزع سلاح الحزب.

وتفيد التقارير بأنها تتلقى أيضاً دعماً من إسرائيل، كما ورد في تقرير قناة كان 11 الإخبارية الليلة الماضية.

في الوقت نفسه، تتواصل المحادثات بين وفود من إسرائيل ولبنان في واشنطن، لبحث سبل تنفيذ هذه الخطوة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الاجتماعات تُعقد في جو إيجابي، وأن هناك بعض التقدم بين الطرفين بشأن بعض القضايا.

أفادت مصادر مطلعة لمجلة نيوزويك بأن هذه الخطوة تحظى بدعم إسرائيلي.

يزعم مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل، استجابةً للضغوط الأمريكية، ستمتنع عن مهاجمة الضاحية في بيروت كجزء من الاتفاقيات. إلا أن واشنطن أكدت وجود قوات برية تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ضمن المنطقة الأمنية الموسعة التي يحتلها الجيش حالياً.

الأكثر قراءة اليوم

في وداع رئيس الموساد.... نتنياهو: النظام الإيراني سيسقط في نهاية المطاف

إسرائيل تشن هجومًا عنيفًا على فرنسا بعد قرار تحجيم مشاركتها في معرض دفاعي دولي: مخزٍ تنضح منه دوافع سياسية وتجارية

تطورات مفاجئة في العراق.. “عصائب أهل الحق” تقرر بشكل مفاجئ بفك الارتباط بالحشد والاندماج في الدولة

الرئيس السيسي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الدائم في الشرق الأوسط

تقرير : المفاوضات الأميركية الإيرانية تعود إلى مسارها الصحيح

في معضلة سلاح حماس ..محسن ابورمضان

الدولار يقفز بشكل حاد مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الدولار يقفز بشكل حاد مقابل الشيكل

"لم ينس أحد غزة" .. روبيو : خطة غزة تتطلب نزع سلاح "حماس"

ايران تقصف قواعد أمريكية في الخليج و​أضرار وإصابات جراء هجوم على مطار بالكويت

إسرائيل تشن هجومًا عنيفًا على فرنسا بعد قرار تحجيم مشاركتها في معرض دفاعي دولي: مخزٍ تنضح منه دوافع سياسية وتجارية

ميلادنوف عقبة في طريق الاتفاق..“حماس”: الحديث عن رفضنا تسليم الحكم في غزة أكاذيب مضللة تهدف إلى توفير غطاء لإسرائيل لمواصلة حربها