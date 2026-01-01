ردا على استهداف قشم .. ايران تقصف قواعد أمريكية في الخليج

القدس المحتلة / سما /

تجددت الأعمال القتالية في منطقة الخليج اليوم الأربعاء، مع إعلان الجيش الأمريكي أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى تسنى إحباطها أو فشلت، في الوقت الذي لم تشهد فيه المفاوضات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدما يذكر.

وقال الحرس الثوري أن العدو الأمريكي هاجم برج اتصالات جنوب جزيرة قشم باستخدام صواريخ جوية".

أعلن الجيش الكويتي أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة داخل الإقليم. وأوضح البيان أن "أصوات الانفجارات في الأجواء ناتجة عن عمليات اعتراض"، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي بيان آخر، قالوا إنهم "ضربوا قاعدة جوية ومقر الأسطول الخامس في إحدى دول المنطقة"، وهددوا قائلين: "أي عدوان سيُقابل برد مختلف وأكثر قسوة، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل"

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت سقطا قبل الوصول ‌إلى الهدف أو تحطما في الجو، في حين فشلت عدة صواريخ باليستية موجهة نحو أهداف إقليمية، وأمكن اعتراض ثلاثة صواريخ متجهة إلى البحرين.

وقالت القيادة المركزية إن الجيش الأمريكي أسقط أيضا طائرات إيرانية مسيرة كانت تستهدف سفنا مدنية في المياه الإقليمية والقوات الأمريكية في الكويت، وشن غارات على جزيرة قشم بالقرب من مضيق هرمز عقب محاولات هجوم من جانب إيران.

وفي المقابل، أشارت وسائل إعلام إيرانية رسمية إلى أن الحرس الثوري هاجم مقر الأسطول الخامس الأمريكي، الموجود في البحرين، بالإضافة إلى قاعدة جوية وطائرات هليكوبتر في دولة إقليمية لم تحددها، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، ردا على ما وصفه الحرس الثوري بأنه هجوم أمريكي على برج اتصالات ⁠جنوب جزيرة قشم.

وقالت القيادة المركزية إن جميع الهجمات باءت بالفشل وإن القوات الأمريكية لا تزال مستعدة لصد "العدوان الإيراني غير المبرر".