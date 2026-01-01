الطقس: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى الجمعة

رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام، مع أجواء معتدلة في المناطق الجبلية، وحارة نسبيا في بقية المناطق، إضافة إلى ارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة.

وخلال ساعات الصباح تسود أجواء مستقرة تميل إلى البرودة في جميع المناطق الجبلية، بينما تكون حارة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية والغورية.

أما ليلا، فتنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة في المناطق الجبلية، وباردة نسبيا في باقي المناطق السهلية والساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتسود أجواء صيفية الطابع خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعات، بينما تكون الأجواء حارة بشكل كامل في المناطق السهلية والساحلية.

أما ليلا، فتميل الأجواء إلى الاعتدال، لتصبح منعشة إلى باردة نسبيا في مختلف المناطق، سواء الجبلية أو السهلية أو الساحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، فيكون الطقس صافيا بوجه عام، وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في بقية المناطق، مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة.

وتسود أجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار، بينما تكون شديدة الحرارة في الأغوار، مع درجات حرارة أعلى بقليل من المعدل السنوي العام.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الطقس منعشاً في المناطق السهلية والساحلية، في حين تميل الأجواء إلى البرودة النسبية فوق المناطق الجبلية.

والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، لتسود أجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار، خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما يكون الطقس حارا في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات المساء والليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال والانتعاش في مختلف المناطق، بما فيها الجبلية والسهلية والساحلية، ما يخفف من حدة الحرارة التي تسود نهارا.

أما يوم السبت، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة خلال ساعات الصباح في المناطق الجبلية، بينما تكون الأجواء منعشة في المناطق السهلية والساحلية والأغوار.

وخلال النهار، يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في المناطق السهلية والساحلية، في حين تبقى الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار.

أما ليلا، فتميل الأجواء إلى البرودة النسبية فوق المناطق الجبلية، بينما يسود طقس منعش في المناطق السهلية والساحلية، ما يوفر أجواء أكثر اعتدالا مقارنة بساعات النهار.