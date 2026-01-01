مباحثات بين حماس والوسطاء في مصر الأربعاء لإعطاء دفع لاتفاق وقف النار في قطاع غزة و مقترح جديد معدّل

الإثنين 01 يونيو 2026 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أن وفدا مفاوضا من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر الأربعاء.
وقال مصدر قريب من حماس إن الحركة وفصائل فلسطينية أخرى “تلقّت دعوة من مصر للمشاركة في المحادثات”، مشيرا الى أن الوسطاء “قدموا أفكارا حول مقترح جديد معدّل” لتنفيذ وقف إطلاق النار “يكون مقبولا” من حماس وإسرائيل.
وسوف يشارك في المباحثات إلى جانب مسؤولين مصريين، مسؤولون قطريون وأتراك. ومن الجانب الفلسطيني، ممثلون عن حماس، وحركة الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية ولجان المقاومة الشعبية والمبادرة الوطنية والتيار الإصلاحي الديموقراطي في حركة فتح الذي يتزعمه محمد دحلان.
وبحسب المصدر ذاته، من المتوقع أن يصل وفد حماس برئاسة خليل الحية ووفود الفصائل الأخرى إلى القاهرة الثلاثاء.
وأشار المصدر إلى أن الوسطاء ينسّقون للقاء بين وفد حماس والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في مصر، “خلال الأيام القادمة لمناقشة تسليم اللجنة الوطنية إدارة غزة وبدء الإعمار”.

وقال المصدر إن “حماس ترى أنه يمكن تحقيق اختراق إذا لم تضع إسرائيل عقبات جديدة”.
وأعلن عن وقف لإطلاق النار في قطاع غزة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر بعد حرب مدمّرة بين إسرائيل وحماس استمرّت أكثر من سنتين. إلا أنه يبقى اتفاقا هشا، إذ يشهد القطاع بشكل شبه يومي غارات إسرائيلية توقع قتلى وجرحى وتحدث مزيدا من الدمار.
ونصّت المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار على وضع حدّ للعمليات العسكرية وانسحاب إسرائيل من المناطق السكنية ودخول المساعدات الإنسانية الى القطاع المحاصر، على أن تشمل المرحلة الثانية نزع سلاح حماس وتسليم إدارة غزة الى لجنة وطنية بإشراف مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبدء إعادة الإعمار.
وقال مصدر مطلع ثان إن “حماس وفصائل المقاومة لن تقبل نزع السلاح على طريقة الاحتلال”.
وتابع أن “حماس جاهزة للتعامل الإيجابي مع أي مقترح على أن يضمن حلا شاملا”، وأنها “أبلغت الوسطاء انفتاحها على مناقشة ملف السلاح في إطار اتفاق شامل بما لا يمس حقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وإقامة دولته المستقلة”.
وقال مسؤول في حماس إن “على إسرائيل تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، قبل البدء بالحديث عن المرحلة الثانية”.
وطالب ب”ضمانات من الوسطاء والإدارة الاميركية لإلزام اسرائيل” بذلك.
واعتبر عضو المكتب السياسي في حماس أسامة حمدان في بيان صدر اليوم أن “ربط ملادينوف دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى غزة، بمسألة نزع سلاح المقاومة، يمثّل ابتزازا سياسيا لا علاقة له ببنود الاتفاق”.
ووجّهت إسرائيل ضربات قاسية لحماس خلال الأسابيع الماضية باغتيال عدد من كبار قادتها العسكريين.
واستشهد 930 فلسطينيا على الأقل منذ بدء الهدنة، وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.

