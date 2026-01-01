كاتب إسرائيلي يميني يهاجم شيخ الأزهر ويوجه اتهامات

الإثنين 01 يونيو 2026 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

 شن الكاتب الإسرائيلي اليميني المتشدد موشيه فيستوخ، هجوما على الجامع الأزهر الشريف في مصر وشيخه أحمد الطيب متهما إياهما بأنهما وراء كراهية المصريين لإسرائيل.

 

وأوضح فيستوخ خلال تصريحات لموقع "الصوت اليهودي" الإخباري الذي يصدر عن اليمين المتطرف في إسرائيل، أن التصريحات المتطرفة لوسائل الإعلام في مصر لا تتوقف عند حدود معاداة الصهيونية، بل تتجاوز الخط الرفيع نحو تصريحات وتعابير معادية للسامية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأوضح أن هناك الكثير من الخطاب المعادي للسامية الذي يعود مصدره جزئياً إلى الخطاب الديني لمؤسسة الأزهر التي تعد السلطة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي السني وتقع في القاهرة، وشيخها أحمد الطيب معروف بمواقفه المتطرفة تجاه إسرائيل التي تزايدت فقط منذ السابع من أكتوبر، وكثيراً ما ينزلق إلى مواقف معادية للسامية.

وأضاف الموقع العبري أن شيخ الأزهر يصف "العدو الصهيوني" بذئب عطشان للدماء ويستخدم دوافع تذكر بتعابير معادية للسامية حول شرب دم أطفال أبرياء.

وفي منشورات المؤسسة التي يترأسها، كانت هناك مقارنات بين إسرائيل والنازية. وبمناسبة الحديث، فإن هذه المعاداة للسامية متبلة بمختلف الدوافع الإسلامية التي ترى في اليهود خونة ولا يجوز الوثوق بهم، وهذه أمور تتسرب أيضاً إلى وسائل الإعلام في مصر.

وزعم الموقع العبري أن الأزهر الشريف يطبع شيطنة إسرائيل ومعاداة للسامية على مدى عقود، ويربى أجيالاً كاملة على كراهية فعالة.

وقال الموقع العبري، كما تعلمنا على جلدنا، فإن الأيديولوجيات القاتلة تميل في النهاية إلى ترجمة نفسها إلى أفعال.

