ترامب: حزب الله وافق على وقف كافة عمليات إطلاق النار بحيث لا تهاجمهم إسرائيل ولا يهاجمونها

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة جيدة جدا مع حزب الله، موضحا أن الحزب وافق على وقف كافة عمليات إطلاق النار بحيث يتوقف تبادل الهجمات بين الطرفين.

وقال ترامب: "عبر ممثلين رفيعي المستوى، أجريت مكالمة جيدة جدا مع "حزب الله"، حيث وافقوا على وقف كافة عمليات إطلاق النار — بحيث لا تهاجمهم إسرائيل، ولا يهاجمون إسرائيل".

كما أشار إلى أنه "أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجم إسرائيل".

وأكد ترامب: "نتنياهو أكد لي أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت وأن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل كانت قد أعدت لشن هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، إلا أن العملية أرجئت بعد ضغوط أمريكية مباشرة حالت دون تنفيذها في الوقت الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن "واشنطن لم تعط الضوء الأخضر لشن هجوم على بيروت، مفضلة مواصلة الضغوط السياسية والدبلوماسية لمنع توسع المواجهة وتحولها إلى حرب شاملة".

وتأتي التطورات بعد ساعات من تصاعد التهديدات الإسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية، ما أثار مخاوف واسعة من دخول العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية في دائرة الاستهداف المباشر.