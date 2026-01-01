ايران تعلق مفاوضاتها مع الولايات المتحدة جراء التصعيد في لبنان ..

الإثنين 01 يونيو 2026 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

 أفادت وكالة أنباء تسنيم الاثنين بأن إيران علّقت المباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
أفادت وكالة أنباء تسنيم بأن  إيران  علّقت المباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب  استمرار الحرب  بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وأوردت الوكالة أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان هو السبب، "ونظرا الى أن لبنان كان أحد  الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار، ونظرا لأن وقف إطلاق النار هذا تم انتهاكه على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، علّق الوفد الإيراني المفاوض الحوار وتبادل الرسائل عبر الوسطاء" مع واشنطن.

