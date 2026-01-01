ايران تعلق مفاوضاتها مع الولايات المتحدة جراء التصعيد في لبنان ..

طهران / وكالات /

أفادت وكالة أنباء تسنيم الاثنين بأن إيران علّقت المباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

قبل 2 ساعةقبل 2 ساعة

وأوردت الوكالة أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان هو السبب، "ونظرا الى أن لبنان كان أحد الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار، ونظرا لأن وقف إطلاق النار هذا تم انتهاكه على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، علّق الوفد الإيراني المفاوض الحوار وتبادل الرسائل عبر الوسطاء" مع واشنطن.