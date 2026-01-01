زعيم اليسار الفرنسي "ميلانشون" يدعو لنشر حاملة طائرات فرنسية لردع إسرائيل ووقف الحرب على لبنان

الإثنين 01 يونيو 2026 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

هاجم زعيم اليسار الفرنسي "جان لوك ميلانشون" إسرائيل، واصفاً جنودها بـ"الهمج الإباديين".

وقال ميلانشون في منشور على منصة "إكس"،: إسرائيل تغزو وتضمّ كامل جنوب لبنان. لقد رفع نتنياهو علمه على قلعة "الشقيف". هذا الاسم الفرنسي يجب أن يذكّرنا بأننا مرتبطون بلبنان بألف عام من التاريخ. ونحن مدينون له بالدعم والمودّة والتضامن في مواجهة الهمج الإباديين".

وأضاف "حاملة الطائرات ستكون رمزاً أكثر فائدة في البحر المتوسط منها في هرمز، لتذكير نتنياهو بأن تدخّلاته في انتخاباتنا وغزواته لأصدقائنا تُعدّ تهديداً في نظر الفرنسيين، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يدين إسرائيل وينظّم انسحاب جيشها من الأراضي التي تم غزوها".

وكان وزير الخارجية الفرنسية، أعلن أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بعد وصول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قلعة الشقيف في جنوب لبنان.

