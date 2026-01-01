وزارة النقل تعلن خفض تعرفة المواصلات العمومية اعتباراً من الثلاثاء

الإثنين 01 يونيو 2026 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع نقابات النقل العام، خفض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الزيادة التي جرى اعتمادها خلال شهر نيسان الماضي، وذلك انسجاماً مع أسعار المحروقات الجديدة المعلنة لشهر حزيران 2026.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار مسؤوليتها بتنظيم قطاع النقل العام وضمان تحقيق العدالة في تسعيرة المواصلات العامة، وبما يتناسب مع الأسعار الجديدة للمحروقات التي أعلنت عنها الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية.

وأكدت الوزارة أن التعرفة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 حزيران/يونيو 2026، وفق التسعيرة التي سيتم الإعلان عنها رسمياً.

