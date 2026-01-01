واشنطن : نفذنا ضربات دفاعية على عدة مواقع في منطقتي غوروك وقشم بإيران ..والحرس الثوري يقصف قاعدة امريكية بالكويت

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها نفذت ضربات دفاعية على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في منطقتي غوروك وقشم بإيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات تم تنفيذها يومي السبت والأحد ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية، مشيرة إلى أنه دمرت دفاعات جوية ومحطة تحكم أرضية إيرانية ومسيرتين شكلتا خطرا على حركة الملاحة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها لم تسجل أي إصابات أو أضرار في صفوف الجنود الأمريكيين جراء العمليات الأخيرة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الامريكي سيواصل حماية أصوله ومصالحه في "مواجهة عدوان إيران غير المبرر خلال وقف إطلاق النار".



ولاحقا أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف "القاعدة الجوية التي انطلق منها عدوان الجيش الأمريكي على جزيرة سيريك"، وهدد أنه "في حال تكرار العدوان فإن الرد سيكون مختلفا تماما"، وفق بيان صد عن الحرس الثوري اليوم الاثنين.

ودوت صفارات الإنذار في الكويت اليوم، وأعلن الجيش الكويتي أنه تصدى لصواريخ ومسيرات معادية في سماء البلاد.