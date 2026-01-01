بيان مشترك لنتياهو وكاتس: أمرنا الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت ..

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس بيانا مشتركا قالا فيه إنهما أمرا الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وجاء في البيان: "في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان من قبل حزب الله، والهجمات التي استهدفت مدننا ومواطنينا، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أوامرهما للجيش الإسرائيلي بشن هجمات على أهداف إرهابية في الضاحية الجنوبية ببيروت".

وعلى إثر ذلك، شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت حركة نزوح كثيفة عقب تهديد الجيش الإسرائيلي بقصفها.