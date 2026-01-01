الاحتلال يواصل خروقاته .. عمليات نسف منازل وراء الخط الأصفر بخان يونس وغزة

الإثنين 01 يونيو 2026 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 235 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.واستشهد مواطنان واصيب 25 مساء الاحد بغارة اسرائيلية استهدفت نازحين بميناء غزة غرب المدينة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد محمد ابو وردة ومحمد زياد طنبورة من جباليا البلد شمال القطاع، كما استشهد المواطن سعيد شمالي متأثرا بجراح اصيب بها الجمعة قرب سوق فراس وسط غزة.

وفجر اليوم نفذ جيش الاحتلال عدة عمليات نسف شرقي مدينة غزة وشرقي خان يونس جنوب القطاع.

وتشهد المناطق الشرقية من حي الزيتون شرقي مدينة غزة أوضاعًا ميدانية بالغة الخطورة، في ظل استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات جيش الاحتلال باتجاه منازل المواطنين، خاصة في المناطق الواقعة غرب ما يُعرف بالخط الأصفر.

وأصيب عدد من المواطنين إثر إلقاء طائرة إسرائيلية مُسيّرة (كواد كابتر) قنبلةً قرب مفترق دولة على شارع صلاح الدين.

