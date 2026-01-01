صحة غزة : توقف غرف العمليات في مستشفى الأقصى بدير البلح

غزة/سما/

قال مدير مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح د.رائد حسين أن ازمة تعطل المولدات الكهربائية في المستشفى دخلت مرحلة غاية في الخطورة بعد توقف عمل مولد الاحتياط الرابع داخل مستشفى الأقصى.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن المولدات الاحتياطية متهالكة وهي تعمل منذ أكثر من عام ولا تلبي الاحتياج اليومي للأقسام الحيوية بالمستشفى.

وأعلن توقف عمل غرف العمليات بالمستشفى بعد خروج المولد الاحتياطي الرابع عن الخدمة، مشيرا إلى ان أقسام الكلى الصناعية وحضانة الأطفال والعناية المركزة والمختبر يتهددها التوقف عن العمل جراء تفاقم الأزمة.

وأضاف:"مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد الحاجة إلى الكهرباء في تلك الأقسام الحيوية".

وأشار إلى التدخلات الهندسية والفنية التي تقوم بها الفرق المختصة أصبحت دون جدوى بسبب تهالك المولدات ونقص قطع الغيار.

وأوضح ان مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة الوسطى والذي يقدم الخدمة لنحو نصف مليون نسمة من أبناء المحافظة ونازحين.

ووجه مناشدة عاجلة إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتعزيز امدادات الطاقة الكهربائية للمستشفى من خلال الربط المباشر وإدخال مولدات كهربائية جديدة.