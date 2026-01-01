فرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان

الأحد 31 مايو 2026 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس / وكالات /

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الأحد، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان.

وقال "جان نويل بارو" طلبت اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي لأنه إذا كنا نعترف بحق إسرائيل، على غرار أي بلد، في الدفاع المشروع، في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله فلا شيء يبرر تمديد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان واحتلالها الأكثر اتساعا للأراضي اللبنانية".

وأضاف "إنه خطأ فادح ترتكبه إسرائيل لأن هذا التقدم على الأراضي اللبنانية لا يتنافى مع التزامات إسرائيل فحسب، ما دام هناك وقف لإطلاق النار في لبنان منذ 17 نيسان/ابريل، بل يناقض (أيضا) القانون الدولي".

