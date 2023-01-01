  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة : ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,939

الأحد 31 مايو 2026 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,939



غزة /سما/

أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,939 شهيدا، و172,927 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت شهيد جديد، وآخر متأثرا بإصابته، و8 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 930، وإجمالي الإصابات إلى 2,819، فيما جرى انتشال 781 جثمانا.

وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

الأكثر قراءة اليوم

اتفاق غزة.. "مقترح معدّل" ووفد من حماس يصل القاهرة نهاية الأسبوع

اللجنة الوطنية لإدارة غزة تفند شائعات التقسيم ببيان حاسم

هآرتس: التدمير الكامل لغزة يهدف إلى تسهيل انتقال إسرائيل إلى المرحلة التالية: مرحلة التهجير

صدمة لدول الخليج ..هيغسيث لا يستبعد إعادة النظر في الوجود العسكري الأمريكي بالشرق الأوسط بعد الصراع مع إيران

اعتداء عنيف للشرطة الهولندية على عائلة فلسطينية من غزة يثير غضباً واسعاً

مسؤول عُماني سابق : واشنطن وقعت في الفخ

بنك إسرائيل لا يتدخل لمواجهة تراجع الدولار... "تجنبا لإغضاب ترامب"

الأخبار الرئيسية

مصادرٌ أمريكيّةٌ رفيعةٌ تُكذِب ترامب: خلافًا للمسودّة يعرض علنًا اتفاقًا تتخلّى بموجبه إيران عن أسلحتها النوويّة ويُفتح هرمز ولبنان بالاتفاق

IMG_5040

مفاجأة من العيار الثقيل.. واشنطن بصدد ضمّ جيش الاحتلال إليها؟

نتنياهو يتفاخر باحتلال “قلعة الشقيف” في جنوبي لبنان ويزعم قتل 700 عنصر من “حزب الله” خلال مايو

أشعر بالعار.. ""بروتوكول البعوض" : جندي إسرائيلي يكشف فظائع صادمة لجيش الاحتلال في غزة

هآرتس: التدمير الكامل لغزة يهدف إلى تسهيل انتقال إسرائيل إلى المرحلة التالية: مرحلة التهجير