اعتقالات واقتحامات واسعة في أنحاء الضفة الغربية

الأحد 31 مايو 2026 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل وتفتيشها والتنكيل بسكانها.

ففي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عتيل وعلار وصيدا وبلعا، واعتقلت خمسة فلسطينيين، بينهم أربعة من بلدة علار وهم عبادة مراد شديد، وخالد عسراوي، والمحامي أحمد حسين، وأسعد زيادة، إضافة إلى الأسير المحرر لؤي الأشقر من بلدة صيدا.

وفي جنين، اقتحمت القوات بلدة ميثلون جنوب المدينة واعتقلت الشاب أيمن داهود ربايعة بعد مداهمة منزله. كما شهدت محافظة بيت لحم اقتحام بلدة بيت فجار، حيث اعتقل الشابان تامر إبراهيم ديرية ويزن وائل ديرية.

وفي الخليل، نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام في مخيمي الفوار والعروب وقرية الريحية، إلى جانب مداهمة منزل في قرية سوسيا بمسافر يطا واعتقال شاب، كما اعترضت مركبات المواطنين على طريق طرامة جنوب دورا. واعتقلت كذلك الشاب أمجد البس بعد اقتحام منزله في مخيم الفوار.

أما في نابلس، فاقتحمت قوات الاحتلال المدينة عبر حاجز عورتا، وداهمت مخيمي عسكر وبلاطة وقرية مادما، فيما صدمت آلية عسكرية إسرائيلية مركبة فلسطينية في منطقة جبل بئر قوزا ببلدة بيتا جنوب المحافظة. كما شهدت أريحا مداهمات لمنازل في محيط مخيم عقبة جبر.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون واعتقلت عدداً من الشبان واحتجزت مركبات، كما داهمت منزلاً في بلدة جيوس شمال شرق المحافظة.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق تصعيد ميداني متواصل تشهده مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط تزايد عمليات المداهمة والاعتقال والتضييق على الفلسطينيين.

