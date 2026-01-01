مقتل جندي إسرائيلي في لبنان وتوسع ميداني نحو النبطية

الأحد 31 مايو 2026 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان مع تكثيف الغارات الجوية وعمليات القصف في الجنوب والبقاع، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية وأمنية تستضيفها الولايات المتحدة، حيث من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات بين ممثلين عن لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الدفاع الأميركية، بعد اجتماع أمني سابق عقد نهاية الأسبوع.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة قال إنها تابعة لحزب الله، واستهدفت قوة عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان.

ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية واسعة في مرتفعات الشقيف ووادي السلوقي جنوب لبنان، فيما نقلت صحيفة هآرتس عن ضباط إسرائيليين حديثهم عن قلق داخل المؤسسة العسكرية من احتمال الانسحاب من لبنان في ظروف قتالية، إلى جانب استياء من غياب اطلاع الجيش على تفاصيل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.

وفي المقابل، أفاد مصدر عسكري لبناني بأن القوات الإسرائيلية توغلت في مناطق تقع شمال نهر الليطاني ووصلت إلى محيط مدينة النبطية، مع استمرار عمليات القصف ونسف المنازل في عدد من البلدات الجنوبية، بينها دبين ودير الزهراني ومناطق أخرى في قضائي النبطية ومرجعيون.

من جهته، أعلن حزب الله أنه تصدى لمحاولات تقدم القوات الإسرائيلية في عدة محاور جنوبية، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من فرض سيطرته على بعض المناطق التي شهدت مواجهات.

وفي ظل التطورات الميدانية، اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات احترازية في الشمال، شملت تعليق الدراسة وإغلاق المدارس في عدد من البلدات الحدودية، إضافة إلى فرض قيود على التجمعات العامة تحسباً لتدهور الأوضاع الأمنية.

