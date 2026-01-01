واشنطن : انتهاء اجتماع ترامب دون قرار حول الاتفاق مع إيران

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس ترامب غادر اجتماعا استمر ساعتين بشأن اتفاق محتمل مع إيران دون اتخاذ قرار، على الرغم من اقتراحه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان ينوي "التوصل إلى قرار نهائي" خلال التجمع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض. حسب نيويورك تايمز.

وكان ا ترامب قد أصر في منشوره على منصة "تروث سوشيال على أن أي اتفاق لتمديد

وقف إطلاق النار سيتضمن إعادة إيران فتح مضيق هرمز، والتعهد بعدم تطوير قنبلة نووية أبدًا، والسماح للولايات المتحدة بإخراج اليورانيوم المخصب الخاص بها. وقد رفضت إيران مرارًا وتكرارًا هذه الشروط.

وأشار السيد ترامب في منشوره إلى أن التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى

رفع الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة، والذي استهدف السفن والموانئ الإيرانية،

للسماح بإعادة فتح الممر المائي الحيوي لنقل النفط والغاز. وكتب: "السفن العالقة في المضيق بسبب حصارنا البحري المذهل

وإذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، فقد يمنح ذلك السيد ترامب مخرجاً من حرب أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وأصبحت غير شعبية للغاية في الداخل. كما قد يسمح ذلك في نهاية المطاف لإيران باستعادة الوصول إلى أموالها المجمدة في الخارج.