زيلينسكي يحذر من ضربات روسية “واسعة النطاق” ضد أوكرانيا خلال الساعات المقبلة..

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن روسيا تُعِدّ لـ”ضربة جديدة واسعة النطاق” ضد بلاده، ودعا السكان إلى اتّخاذ تدابير لحماية أنفسهم.

وحضّت روسيا بالفعل الدبلوماسيين الأجانب على مغادرة كييف، وقال زيلينسكي في رسالة عبر منصة للتواصل الاجتماعي “لدينا معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا تُعِدّ لضربة جديدة واسعة النطاق. رجاء، انتبهوا إلى إنذارات التحذير من الغارات الجوية، واحموا أنفسكم”.

وتابع زيلينسكي “تعمل أجهزتنا بكفاءة وهي على أهبة الاستعداد، القوات الجوية وسائر المدافعين عن أجوائنا سيكونون في حالة تأهّب وفي مراكزهم على مدار الساعة، كما هي الحال دائما”.

وتهدّد روسيا بتصعيد هجماتها على أوكرانيا منذ أيام، ردا على ضربة أوكرانية أسفرت بحسب موسكو عن مقتل 21 شخصا في مدرسة في الأراضي الأوكرانية المحتلة.