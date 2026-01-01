  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

زيلينسكي يحذر من ضربات روسية “واسعة النطاق” ضد أوكرانيا خلال الساعات المقبلة..

الجمعة 29 مايو 2026 11:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيلينسكي يحذر من ضربات روسية “واسعة النطاق” ضد أوكرانيا خلال الساعات المقبلة..



كييف/وكالات/

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن روسيا تُعِدّ لـ”ضربة جديدة واسعة النطاق” ضد بلاده، ودعا السكان إلى اتّخاذ تدابير لحماية أنفسهم.
وحضّت روسيا بالفعل الدبلوماسيين الأجانب على مغادرة كييف، وقال زيلينسكي في رسالة عبر منصة للتواصل الاجتماعي “لدينا معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا تُعِدّ لضربة جديدة واسعة النطاق. رجاء، انتبهوا إلى إنذارات التحذير من الغارات الجوية، واحموا أنفسكم”.
وتابع زيلينسكي “تعمل أجهزتنا بكفاءة وهي على أهبة الاستعداد، القوات الجوية وسائر المدافعين عن أجوائنا سيكونون في حالة تأهّب وفي مراكزهم على مدار الساعة، كما هي الحال دائما”.
وتهدّد روسيا بتصعيد هجماتها على أوكرانيا منذ أيام، ردا على ضربة أوكرانية أسفرت بحسب موسكو عن مقتل 21 شخصا في مدرسة في الأراضي الأوكرانية المحتلة.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يتحدث عن دواء يحيي الموتى..

"حماس" تحذر من انهيار اتفاق غزة بعد قتل إسرائيل 20 فلسطينياً خلال 48 ساعة

"هآرتس" تتحدث عن هدف كبير تسعى إليه إسرائيل في لبنان لا يتعلق بنزع سلاح حزب الله

استطلاع معاريف : انهيار مفاجئ لتحالف بينيت ـ لابيد..

المُفكِّر الأمريكيّ سكوت هورتون: إسرائيل الأكثر إجرامًا بالعالم ولا يُهمنّي أمنها وتبتّز الغرب بتدميره بحسب (عقيدة شمشون)

سي ان ان: تحليل لصور أقمار اصطناعية يظهر استعادة إيران بسرعة لترسانتها الصاروخية الضخمة

غزة : 4 شهداء وإصابة مدنيين في تصعيد اسرائيلي كبير

الأخبار الرئيسية

كوشنر يمارس ضغوطا كبيرة داخل البيت الأبيض لمنع إتمام الصفقة بين واشنطن وطهران

مصادر إيرانية : ترامب يتعمد "الخلط بين الحقيقة والكذب”.. والرئيس الامريكي يعلن انه سيعطي القرار النهائي بشأن الاتفاق قريباً

ترامب: رفع الحصار البحري واستخراج الغبار النووي بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

قاليباف : نحصل على المكاسب بالصواريخ وليس بالحوار

نتنياهو: القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان وسيطرت على مواقع استراتيجية