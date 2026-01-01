  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تقرير : تكاليف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران أكثر من 92.5 مليار دولار

الجمعة 29 مايو 2026 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير : تكاليف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران أكثر من 92.5 مليار دولار



وكالات - سما-

أفادت وكالة أنباء أذر نيوز أن تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران تجاوزت 92.5 مليار دولار.
تم نشر البيانات من خلال بوابة "قمتتبع تكاليف الحرب الإيرانية".
بحسب التقرير، أنفقت واشنطن ما يقارب 11.3 مليار دولار خلال الأيام الستة الأولى من الصراع في الشرق الأوسط. وبعد تلك الفترة الأولية، أفادت التقارير أن النفقات العسكرية اليومية وصلت إلى حوالي مليار دولار يومياً.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا عمليات عسكرية ضد إيران في 28 فبراير. وقد أدى هذا التصعيد إلى زيادة التوترات بشكل كبير في جميع أنحاء المنطقة وأثار مخاوف دولية بشأن احتمال نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.
يدخل الصراع في الشرق الأوسط شهره الرابع دون أن يحقق المفاوضون أي اختراق من شأنه أن يمهد الطريق لسلام دائم.
في الثامن من أبريل، أُعلن عن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بين الطرفين بفضل جهود الوساطة الباكستانية. وشكّلت هذه الهدنة أيضاً بداية مفاوضات تهدف إلى تخفيف حدة التوترات ومنع المزيد من التصعيد.

الأكثر قراءة اليوم

اتهمت ترامب بـ"الاعتداء الجنسي".. العدل الأميركية تفتح تحقيقاً مع الكاتبة إي جين كارول

"حماس" تحذر من انهيار اتفاق غزة بعد قتل إسرائيل 20 فلسطينياً خلال 48 ساعة

"هآرتس" تتحدث عن هدف كبير تسعى إليه إسرائيل في لبنان لا يتعلق بنزع سلاح حزب الله

ترامب يتحدث عن دواء يحيي الموتى..

مصدر إسرائيلي: المرشد الإيراني لم يوافق على الاتفاق وبالتالي ترامب لن يوافق عليه] المرشد الإيراني مجتبى خامنئي

استطلاع معاريف : انهيار مفاجئ لتحالف بينيت ـ لابيد..

المُفكِّر الأمريكيّ سكوت هورتون: إسرائيل الأكثر إجرامًا بالعالم ولا يُهمنّي أمنها وتبتّز الغرب بتدميره بحسب (عقيدة شمشون)

الأخبار الرئيسية

زامير : سنواصل التوغل في لبنان وسنوسع عملياتنا العسكرية ولن نسمح بأي “ملاذ آمن” لحزب الله

هآرتس : إراقة الدماء واستمرار الحروب في غزة ولبنان وإيران تخدم مصالح نتنياهو الشخصية ومتجهون لمرحلة خطيرة

IMG_5019

المُفكِّر الأمريكيّ سكوت هورتون: إسرائيل الأكثر إجرامًا بالعالم ولا يُهمنّي أمنها وتبتّز الغرب بتدميره بحسب (عقيدة شمشون)

IMG_5016

سي ان ان: تحليل لصور أقمار اصطناعية يظهر استعادة إيران بسرعة لترسانتها الصاروخية الضخمة

الاحتلال يواصل تصعيده الدموي : شهداء بخان يونس وقصف منازل بغزة والوسطى