تقرير : تكاليف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران أكثر من 92.5 مليار دولار

أفادت وكالة أنباء أذر نيوز أن تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران تجاوزت 92.5 مليار دولار.

تم نشر البيانات من خلال بوابة "قمتتبع تكاليف الحرب الإيرانية".

بحسب التقرير، أنفقت واشنطن ما يقارب 11.3 مليار دولار خلال الأيام الستة الأولى من الصراع في الشرق الأوسط. وبعد تلك الفترة الأولية، أفادت التقارير أن النفقات العسكرية اليومية وصلت إلى حوالي مليار دولار يومياً.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا عمليات عسكرية ضد إيران في 28 فبراير. وقد أدى هذا التصعيد إلى زيادة التوترات بشكل كبير في جميع أنحاء المنطقة وأثار مخاوف دولية بشأن احتمال نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

يدخل الصراع في الشرق الأوسط شهره الرابع دون أن يحقق المفاوضون أي اختراق من شأنه أن يمهد الطريق لسلام دائم.

في الثامن من أبريل، أُعلن عن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بين الطرفين بفضل جهود الوساطة الباكستانية. وشكّلت هذه الهدنة أيضاً بداية مفاوضات تهدف إلى تخفيف حدة التوترات ومنع المزيد من التصعيد.