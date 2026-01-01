ارتطام مسيرة روسية بمبنى في رومانيا وإصابة أشخاص يُشعل غضب بوخارست

بوخارست/سما/

دانت وزارة الخارجية الرومانية الجمعة ما وصفته بـ”التصعيد الخطير وغير المسؤول” من جانب روسيا، وذلك بعد ارتطام مسيّرة روسية بمبنى في مدينة بشرق رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وقالت الوزارة في بيان إن “هذا الحادث يمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول من جانب روسيا الاتحادية”.

وأضافت “أبلغت رومانيا حلفاءها والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالوضع، وطلبت اتخاذ تدابير لتسريع نقل قدرات مكافحة الطائرات المسيّرة إلى رومانيا”.

بدورها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة أن “العدوان الروسي تجاوز خطا جديدا” بعد أن أصابت مسيّرة مبنى في رومانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي والمجاورة لأوكرانيا.

وكتبت على منصة إكس “نتضامن تضامنا كاملا مع رومانيا وشعبها. وبينما نواصل تعزيز أمننا وقدرتنا على الردع، لا سيما على حدودنا الشرقية، سنواصل تصعيد الضغط على روسيا”.

كما أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجمعة ما وصفه بـ”العمل غير المسؤول” من جانب روسيا، وذلك بعد سقوط مسيّرة روسية على مبنى سكني في رومانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وأوضح بارو الذي استدعى السفير الروسي لدى فرنسا صباح الجمعة، في تصريحات لإذاعة “فرانس انتر” أنه يعتزم “إبلاغه بأن الضربات الجوية المكثفة التي استهدفت المدنيين في نهاية الأسبوع الماضي، والتهديدات التي وُجهت للدبلوماسيين الفرنسيين والأوروبيين في موسكو، وهذه الأعمال غير المسؤولة الجديدة، كلها أعمال ترهيب لا قيمة لها”.

وأكد أن هذه الأعمال “في نهاية المطاف عديمة الجدوى، ولن تثنينا بأي حال من الأحوال عن دعمنا للمقاومة الأوكرانية”.