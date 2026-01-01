سي ان ان: تحليل لصور أقمار اصطناعية يظهر استعادة إيران بسرعة لترسانتها الصاروخية الضخمة

الجمعة 29 مايو 2026 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

أظهر تحليل لصور الأقمار الاصطناعية نشرته شبكة CNN أن إيران تستعيد بسرعة الوصول إلى كميات هائلة وضخمة من الصواريخ الباليستية المخزنة داخل منشآت عسكرية محصنة وقواعد سرية تحت الأرض.

 

ووفق التقرير فقد بدأت إيران برفع الأنقاض والركام عن منشآتها الصاروخية التي تضررت جراء القصف الأمريكي والإسرائيلي السابق لإعادة فتح المداخل.

وأشارت التقييمات الاستخباراتية الأمريكية إلى أن طهران نجحت في الاحتفاظ بنحو 90% من صواريخها ومنصات إطلاقها الموجودة تحت الأرض، كما أشارت التقديرات إلى احتفاظ إيران بما لا يقل عن 70% من ترسانتها الصاروخية المجهزة للعمل عبر منصات الإطلاق المتنقلة.

في غضون ذلك، تمكنت القوات الإيرانية من استعادة القدرة التشغيلية الكاملة في 30 موقعا صاروخيا من أصل 33 موقعا مطلا على الممر المائي الاستراتيجي.

وقد تزامنت هذه التقارير مع إعلان وسائل إعلام إيرانية عن قيام القوات المسلحة بتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ تجريبية من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة.

