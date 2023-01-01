الاحتلال يواصل تصعيده الدموي : شهداء بخان يونس وقصف منازل بغزة والوسطى

غزة/سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 232 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وارتقى شهيدان ومصاب جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية في محيط المسلخ جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وهما محمد أسامة الددا وحسام مازن شراب.

وأصيب عدد من المواطنين ووقع دمار واسع في قصف إسرائيلي استهدف أرضاً في محيط دفيئات زراعية وبركس حابس الأسطل في مواصي القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي دير البلح وسط القطاع قصفت طائرات الاحتلال منزل المواطن طلال أبو منسي وسوته بالأرض بالكامل في حارة أبو منسي جنوب مستشفى شهداء الأقصى .

واستشهد مساء الخميس مواطن فلسطيني واصيب اثنان بجراح اثر غارة اسرائيلية على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية ان طائرات الاستطلاع استهدفت المواطن عبد الله اشرف عبد الوهاب "الشيخ" بشكل مباشر قرب مسجد الإمام الشافعي بحي الزيتون ما أسفر عن استشهاده مباشرة.

وادّت غارة اسرائيلية فجر اليوم علي مخازن تجارية بشارع اليرموك وسط غزة إلى إصابة خمسة مواطنين بجراح .

ودمرت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ بعد صدور أوامر اخلاء.

الاحصائيات

وبلغ عدد الشهداء خلال ال 48 ساعة الأخيرة ممن وصلوا مشافي وزارة الصحة 16 شهيد و 39 اصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 922 اضافة إلى

2786 مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 781 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 72819شهيدا و 172894 جريحا.