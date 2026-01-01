ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% وانخفاض الذهب عالميا

الخميس 28 مايو 2026 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم الخميس.

 وبحلول الساعة 03:44 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.51 دولارات أو 3.72% إلى 97.8 دولارًا للبرميل، ​في حين ارتفع عقد أغسطس الأكثر نشاطًا ‌3.35 دولارات أو 3.63% إلى 95.6 دولارًا.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.31 دولارات أو 3.73% إلى 91.99 دولارًا.

انخفضت أسعار الذهب اليوم، بحلول الساعة 01:29 بتوقيت جرينتش.

إلى ذلك، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4419.60 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.7% إلى 4417.10 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 73.34 دولارًا للأوقية، وخسر البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1909.15 دولارات، كما انخفض البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1381.64 دولارًا.

