زوجة بايدن: ظننت أن جو بايدن أصيب بجلطة خلال مناظرة ترامب

الخميس 28 مايو 2026 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

اعترفت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة جيل بايدن في مقابلة، تم الكشف عن أجزاء منها الليلة (الأربعاء والخميس)، أنها خلال المواجهة الانتخابية الكارثية بين زوجها، الرئيس آنذاك جو بايدن، ومنافسه دونالد ترامب، في يونيو 2024، شعرت بخوف شديد من سلوك زوجها لدرجة أنها اعتقدت أنه أصيب بجلطة دماغية على الهواء مباشرة.

في مقابلة مع شبكة سي بي إس، ستُبث كاملةً يوم الأحد، وبُثت أجزاء منها الليلة، اعترفت جيل بايدن بأنها شعرت بالذعر عندما شاهدت زوجها يناظر ترامب.

وقالت: "كنت مرعوبة، لأنني لم أرَ جو هكذا من قبل. أبداً. لا أعرف ما حدث. عندما شاهدت المناظرة، فكرت: يا إلهي، إنه يُصاب بجلطة دماغية. لقد أرعبني ذلك بشدة

خلال المناظرة التلفزيونية مع ترامب، بدا بايدن متعبًا ومرهقًا، وكان يجد صعوبة أحيانًا في إكمال جمله، وأعطى انطباعًا عامًا بأنه رجل مسن فقد قوته. بعد المناظرة، وفي ظل فارق كبير في استطلاعات الرأي بينه وبين ترامب، اضطرت شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي إلى مطالبته بالانسحاب، فاستجاب أخيرًا للضغوط وأعلن انسحابه من السباق ، ممهدًا الطريق أمام نائبته ، كامالا هاريس، لمواجهة ترامب.

رغم أن هاريس تمكنت في البداية من تقليص الفارق مع ترامب في استطلاعات الرأي، إلا أنها مُنيت بهزيمة ساحقة يوم الانتخابات، وعاد ترامب إلى البيت الأبيض.

وحتى اليوم، يُحمّل الكثيرون في المعسكر الديمقراطي بايدن ومساعديه مسؤولية هذه الخسارة، زاعمين أن إصرارهم على إبقائه في السباق حتى 107 أيام فقط قبل بدء التصويت أدى إلى ضياع السلطة. وينتقدون انسحابه المتأخر لعدم إتاحة الوقت لإجراء انتخابات تمهيدية جديدة، كان من الممكن أن يفوز فيها مرشح يتمتع بفرص أفضل من هاريس.

