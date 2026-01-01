المتحدة تدرج اسرائيل على القائمة السوداء للعنف الجنسي في الأراضي المحتلة

أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل على القائمة السوداء للعنف الجنسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين هذه الكيانات التي أدرجت في القائمة السوداء مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى، والتي دخلت في إطار مراقبة تمهيدا لإدراجها مستقبلا.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون صباح اليوم الخميس إن إسرائيل قد أدرجت على "القائمة السوداء" للمنظمة لمرتكبي العنف الجنسي في الأراضي المحتلة.

بحسب دانون، أصبحت إسرائيل الآن مدرجة على القائمة إلى جانب منظمات إرهابية، بما في ذلك داعش. وأضاف أن إسرائيل قدمت أدلة ووثائق وردوداً مفصلة على كل ادعاء.

وفي أغسطس من العام الماضي، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة António Guterres إلى مجلس الأمن التقرير السنوي حول العنف الجنسي في النزاعات. وضمن التقرير، حذّر غوتيريش إسرائيل من أنها ستُدرج في القائمة السوداء في تقرير عام 2026 إذا لم تتخذ سلسلة من الخطوات.

ودعا الأمين العام إسرائيل إلى استنفاد الإجراءات القضائية بشأن مزاعم ارتكاب جرائم جنسية على أيدي قواتها، خصوصًا داخل مراكز الاحتجاز. كما شدد على ضرورة السماح لهيئات الأمم المتحدة بالوصول بحرية إلى الأراضي الإسرائيلية للتحقيق في هذه الادعاءات، وكذلك في مزاعم الجرائم الجنسية المنسوبة إلى حماس.

وجاء في التقرير أن الأمم المتحدة تحققت من 12 حالة عنف جنسي نُسبت إلى الجيش الإسرائيلي، ومصلحة السجون، وجهاز الشاباك، ووحدة اليمام، ضد سبعة فلسطينيين. وبحسب مسودة التقرير، فإن الحوادث التي وقعت في سجون كتسيعوت وعوفر وعتصيون، شملت حالات اغتصاب ومحاولة اغتصاب، وثلاث حالات سحق للأعضاء التناسلية، وسبع حوادث تضمنت الركل أو الضرب على الأعضاء التناسلية للضحايا.

وكانت صحيفة The New York Times قد نشرت الأسبوع الماضي مقالًا عن “عنف جنسي ممنهج” يمارسه إسرائيليون ضد فلسطينيين. ونُشر المقال كعمود رأي للصحفي Nicholas Kristof، وتضمن شهادات لفلسطينيين وفلسطينيات تحدثوا عن اعتداءات جنسية ارتكبها جنود وسجانون ومستوطنون. كما وردت فيه بأن قوات إسرائيلية درّبت كلاب هجوم للاعتداء الجنسي على أسرى فلسطينيين.

وردًا على هذه الاتهامات، نشر متحدث باسم الصحيفة عبر منصة X دعمًا لكريستوف، مؤكدًا أن شهادات الرجال والنساء الأربعة عشر الذين أجرى مقابلات معهم جرى التحقق منها قدر الإمكان عبر شهود آخرين.

وأضاف أن التفاصيل خضعت لفحص موسع وقورنت بتقارير إخبارية وأبحاث منظمات حقوقية واستطلاعات، إضافة إلى شهادات أممية في إحدى القضايا.

واستندت الشهادات الواردة في المقال إلى تقرير نشره الشهر الماضي Euro-Med Human Rights Monitor، ومقابلات أجراها كريستوف بنفسه. والمنظمة، التي تأسست قبل نحو 15 عامًا، تعنى بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، بما في ذلك في الإمارات والسعودية، لكنها تركز بشكل أساسي على إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.

من جهتها، أكدت الصحيفة أنها تقف خلف المقال، وأن عملية التحقق الدقيقة التي أجرتها لم تكشف عن أي أخطاء. وأضافت أن المقال استند إلى أدلة عديدة حول إساءة معاملة الفلسطينيين على أيدي قوات الأمن، خصوصًا عناصر مصلحة السجون، وكذلك على أيدي مستوطنين.

كما أشارت إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية سبق أن نشرت تقارير عن انتهاكات ارتكبها عناصر أمن ومستعمرون بحق فلسطينيين، بينها تحقيق لصحيفة هآرتس في مارس حول مستوطنين اعتدوا جنسيًا على فلسطيني أمام أفراد عائلته في شمال غور الأردن. وأضافت أن منظمات حقوقية وثقت حوادث مشابهة.

وقبل نحو شهرين، أعلن المدعي العسكري العام Itai Ofir أنه أمر بإلغاء لائحة الاتهام في قضية تعذيب معتقل من غزة في قاعدة Sde Teiman، بسبب ما وصفه بـ”سلوك مسؤولين كبار في النيابة العسكرية ومنظومة إنفاذ القانون في الجيش، والظروف الاستثنائية وغير المسبوقة للقضية”.

وبحسب لائحة الاتهام التي أُلغيت، فإن أحد الجنود طعن المعتقل في مؤخرته، ما أدى إلى تمزق في جدار المستقيم. وقال البروفيسور Yoel Donchin، الذي خدم كضابط طبي في مستشفى سديه تيمان وعالج المعتقل المصاب، لصحيفة “هآرتس” عام 2024: “وصل إلينا، ورأينا أن لديه طعنة سكين في فتحة الشرج”.

وفي الشهر الماضي، أعاد الجيش الإسرائيلي إلى خدمة الاحتياط اثنين من أفراد قوة 100 الذين وُجهت إليهم اتهامات بإساءة معاملة معتقل، ثم أُلغيت التهم بحقهم، وذلك قبل استكمال التحقيق الذي يفترض أن يحدد ما إذا كان بالإمكان إعادتهم إلى الخدمة.