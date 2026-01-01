  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس

الخميس 28 مايو 2026 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس



طهران / وكالات /

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الخميس، أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس.

 

وقال الحرس الثوري في بيان إن "ردا على تعرض الجيش الأمريكي المعتدي فجر اليوم إلى نقطة على هامش مطار بندر عباس بواسطة طائرات مسيرة هجومية، فقد تم استهداف القاعدة الجوية الأميركية التي انطلقت منها عملية الاعتداء في الساعة 04:50".

وأضاف:"هذا الرد تحذير جدي حتى يعلم العدو أن الاعتداء لن يبقى بلا رد، وإذا تكرر فسيكون ردنا أكثر حزما، والمسؤولية والعواقب على عاتق المعتدي".

يأتي ذلك، فيما أفادت وكالة "رويترز" فجر اليوم الخميس، بأن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل "تهديدا" للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط أيضا عددا من المسيرات الإيرانية التي "شكلت تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية".

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحافي "أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية"، داعية الجميع للتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الاسرائيلي والشاباك يكشفان تفاصيل اغتيال قائد كتائب القسام الجديد في غزة ..

ترامب يهدد "بتدمير" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز

حشود يهودية تطالب حاكم نيويورك بالتنحي

اغتالتهم إسرائيل في غزة ..حماس تنعى القائد في كتائب القسام محمد عودة وعائلته

فيديو "مطاردة المسيرة" يهز إسرائيل.. هل فقدت تل أبيب السيطرة على جبهة الشمال بشكل كامل؟

هيئة البث: ممثلون عن “مجلس السلام” سيدخلون غزة خلال الأيام المقبلة للمرة الأولى

التلفزيون الإيراني ينشر وثيقة تفاهم أولية مع واشنطن مكونة من 14 بنداً

الأخبار الرئيسية

IMG_5008

الكوبت تعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة والجيش الاميركي يشن غارات على مواقع إيرانية فجر اليوم ..

7b662ffe-5e89-4f51-a77f-a7307175a38d

10 شهداء وجرحى في قصف مبنى ..الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرين بارزين من كتائب القسام في مدينة غزة

ترامب يهدد "بتدمير" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز

ترامب: لا اتفاق مع إيران حالياً ولن نرفع العقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم

الجيش الاسرائيلي والشاباك يكشفان تفاصيل اغتيال قائد كتائب القسام الجديد في غزة ..