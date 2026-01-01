الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الخميس، أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس.

وقال الحرس الثوري في بيان إن "ردا على تعرض الجيش الأمريكي المعتدي فجر اليوم إلى نقطة على هامش مطار بندر عباس بواسطة طائرات مسيرة هجومية، فقد تم استهداف القاعدة الجوية الأميركية التي انطلقت منها عملية الاعتداء في الساعة 04:50".

وأضاف:"هذا الرد تحذير جدي حتى يعلم العدو أن الاعتداء لن يبقى بلا رد، وإذا تكرر فسيكون ردنا أكثر حزما، والمسؤولية والعواقب على عاتق المعتدي".

يأتي ذلك، فيما أفادت وكالة "رويترز" فجر اليوم الخميس، بأن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل "تهديدا" للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط أيضا عددا من المسيرات الإيرانية التي "شكلت تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية".

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحافي "أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية"، داعية الجميع للتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.