الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرين بارزين من كتائب القسام في مدينة غزة

الأربعاء 27 مايو 2026 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، شن هجوم استهدف عنصرين بارزين من حركة حماس، في قصف على شمال قطاع غزة.

 

وأشارت مصادر في غزة إلى أن طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت من موقع القصف 4 شهداء و15 إصابة، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار، قرب منتزه البلدية وسط مدينة غزة.

وتم نقل الإصابات إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية، حيث يعمل الطاقم الطبي على مدار الساعة لتقديم الخدمات اللازمة في ظل الظروف الميدانية الصعبة.

وذكرت القناة 15 العبرية أن القصف الأخير شمالي القطاع استهدف اجتماعا رفيع المستوى لقادة بحركة حماس، ضم كل من: "عز الدين بيك" (قائد لواء الشمال) و"عماد أسليم" (نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون)".

من جانبها قالت القناة 12الإسرائيلية إن "الجيش استهدف قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس ونائبه".

