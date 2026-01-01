الطقس: أجواء معتدلة في الجبال وحارة نسبياً بالمناطق الأخرى

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى صافٍ، معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الأجواء خلال ساعات المساء والليل ستكون غائمة جزئياً إلى صافية وباردة نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفة في بقية المناطق.

وأضافت أن طقس يوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، مع انخفاض على درجات الحرارة.

وأشارت الأرصاد إلى أن يوم الجمعة سيشهد أجواء غائمة جزئياً إلى صافية، ومعتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة.