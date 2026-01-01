ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى ..اسرائيل تعلن استهداف محمد عودة القائد الجديد لـ "القسام" بغارة على غزة

غزة/سما/

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب اكثر من عشرين اخرين جراء قصف الاحتلال بناية سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة، وقالت تقارير إسرائيلية إن الحديث يدور عن محاولة اغتيال قائد كتائب القسام الجديد محمد عودة الذي خلف عز الدين الحداد الذي اغتيل بغارة في الحي نفسه قبل نحو أسبوعين.

وشن طيران الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، سلسلة غارات عنيفة شكلت "حزاماً نارياً" مكثفاً استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مباشر لبناية سكنية في عمق المدينة.

وأفادت مصادر محلية وطبية بوقوع ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى والمصابين في صفوف المدنيين جراء استهداف الاحتلال لبناية سكنية مأهولة في حي الرمال الواقع غربي مدينة غزة، حيث هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع لانتشال الضحايا وإخلاء المصابين من تحت الأنقاض وسط أجواء من الدمار الهائل.

بيان إسرائيلي: استهداف "رئيس استخبارات حماس السابق"

واصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس بياناً مشتركاً أكدا فيه صدور توجيهات بملاحقة القيادة الجديدة للجناح العسكري لحركة حماس، وجاء في تفاصيل البيان:

المستهدف بالعملية: محمد عودة، القائد الجديد لكتائب القسام، والذي تصفه تل أبيب بأنه "أحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر".

الخلفية العسكرية: شغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم السابع من أكتوبر، وتولى قيادة الجناح العسكري قبل نحو أسبوع واحد فقط.

سلسلة الاغتيالات: جاء تعيين عودة خلفاً للقائد السابق عز الدين الحداد، الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي بغارة جوية على الحي نفسه قبل نحو أسبوعين.

وحمل البيان عودة المسؤولية عن "مقتل واختطاف وإصابة العديد من الإسرائيليين"، واختتم بتهنئة الجيش وجهاز الشاباك، مع توجيه رسالة وعيد: «سنواصل ملاحقة كل من شارك في هجوم السابع من أكتوبر.. عاجلاً أم آجلاً، ستصل إسرائيل إليهم جميعاً».

شغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم السابع من أكتوبر، وتم تعيينه قبل نحو أسبوع خلفًا لعز الدين الحداد، الذي قُتل في غارة للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة قبل نحو أسبوعين.

وبحسب البيان، كان عودة مسؤولًا عن مقتل واختطاف وإصابة العديد من المواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي.

وأضاف البيان:“نهنئ الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك على الجهد المتواصل لتصفية أعدائنا.

سنواصل ملاحقة كل من شارك في هجوم السابع من أكتوبر. عاجلًا أم آجلًا، ستصل إسرائيل إليهم جميعًا.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ229 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي وجوي، إلى جانب نسف منازل ومنشآت مدنية، واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء في مختلف مناطق القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة، صباح الثلاثاء، متأثرة بجراحها التي أُصيبت بها جراء غارات جوية استهدفت خيام النازحين في مواصي خانيونس، جنوبي القطاع، مساء الإثنين.