سموتريتش: ندمر 10 مبان في بيروت مقابل كل مسيرة لحزب الله وسننتقل لصور وصيدا والبقاع

القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الطريقة الأكثر فعالية لوقف حزب الله هي الإعلان ببساطة أنه مقابل كل طائرة مسيرة يطلقها الحزب، سيتم تدمير 10 مبانٍ في العاصمة بيروت.

وأضاف سموتريتش: "إذا كان هناك سبع طائرات مسيرة، فسيتم تدمير 70 مبنى، وإذا كان هناك 15، فسيتم تدمير 150 مبنى. وإذا نفدت المباني في بيروت، فسننتقل إلى مدينتي صور وصيدا ووادي البقاع".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "نحن نغير الشرق الأوسط، فإيران أضعف بكثير اليوم، حتى لو لم تنهار بعد، وهذا أيضا هدف سنحققه، بعون الله". واستطرد قائلا: "انظر كيف يبدو قطاع غزة، وانظر كيف يبدو لبنان، نحن نغير المعادلات بشكل كامل، ونحن نضرب أعداءنا بقسوة، ليس بضربة واحدة، بل بمئة ضربة. هل انتهينا؟ ليس بعد".

وشدد سموتريتش على أن الحرب يجب أن تنتهي بلا وجود لحركة حماس في قطاع غزة. وأوضح أن إسرائيل تسيطر على 60% من قطاع غزة، وأنه لن يكون هناك أي إعادة إعمار بدون نزع السلاح وبدون إكمال مهمة تدمير حماس.

وأشاد وزير المالية الإسرائيلي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا: "أنا مقتنع أن نتنياهو عرف كيف يجعل الرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة يقفان جنبا إلى جنب مع إسرائيل ضد التهديد الإيراني. وأنا أرفع قبعتي له وأمنحه الفضل الكامل في ذلك".

وأضاف: "لدينا الإدارة الأكثر دعما التي كانت موجودة على الإطلاق في البيت الأبيض، لم يكن هناك شيء مثلها على الإطلاق".