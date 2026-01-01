غزة ؛ 8 شهداء وجرحى في تصعيد اسرائيلي دموي في مختلف مناطق القطاع

غزة/سما/

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 229 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي وجوي إلى جانب نسف منازل ومنشآت مدنية في مختلف أنحاء القطاع.

وأسفرت خُروقات الاحتلال، منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، عن ارتقاء 7 شهداء بالإضافة لاستشهاد طفلة متأثرة بإصابتها في قصف استهدف خيام النازحين أمس الإثنين بخان يونس، بينما أصيب أكثر من 15 مدنيًا في القصف الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية وطبية أن شهيدين ارتقوا وأصيب مدنيون آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مركبة محيط دوار أبو علاء غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقصف طيران الاحتلال الحربي، بـ "صاروخ استطلاعي"، مركبة مدنية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في محيط دوار أبو علاء، غربي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة. بينما ذكرت مصادر محلية أن القصف أسفر عن شهداء وجرحى.

وأُبلغ عن 5 شهداء ومصابين، صباح اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي نفذته مسيرة حربية؛ واستهدف مجموعة من المواطنين المدنيين، شرقي مخيم المغازي للاجئين، وسط قطاع غزة.

وصرح مصدر طبي في مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح، بأن 4 شهداء ارتقوا وأصيب مدنيون آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين وسط قطاع غزة.

وأوردت مصادر طبية، أن الطفلة فاطمة محمد عبد الهادي الخطيب (15 عامًا)، قد ارتقت شهيدة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في القصف الجوي، أمس الإثنين، على مواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة؛ والتي استهدفت خيام النازحين.

وأفيد بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بإصابة مواطنين مدنيين؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي المروحي، صباح اليوم، غارة على مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة، وفق ما أفاد سكان محليون. بينما قصف الطيران الحربي منزلًا لعائلة البشيتي في مخيم المغازي للاجئين.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. بينما أطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار بشكل مُكثف على المناطق الشرقية للمدينة.