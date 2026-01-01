  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة ؛ 8 شهداء وجرحى في تصعيد اسرائيلي دموي في مختلف مناطق القطاع

الثلاثاء 26 مايو 2026 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة ؛ 8 شهداء وجرحى في تصعيد اسرائيلي دموي في مختلف مناطق القطاع



غزة/سما/

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 229 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي وجوي إلى جانب نسف منازل ومنشآت مدنية في مختلف أنحاء القطاع.

وأسفرت خُروقات الاحتلال، منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، عن ارتقاء 7 شهداء بالإضافة لاستشهاد طفلة متأثرة بإصابتها في قصف استهدف خيام النازحين أمس الإثنين بخان يونس، بينما أصيب أكثر من 15 مدنيًا في القصف الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية وطبية أن شهيدين ارتقوا وأصيب مدنيون آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مركبة محيط دوار أبو علاء غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

 

وقصف طيران الاحتلال الحربي، بـ "صاروخ استطلاعي"، مركبة مدنية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في محيط دوار أبو علاء، غربي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة. بينما ذكرت مصادر محلية أن القصف أسفر عن شهداء وجرحى.

وأُبلغ عن 5 شهداء ومصابين، صباح اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي نفذته مسيرة حربية؛ واستهدف مجموعة من المواطنين المدنيين، شرقي مخيم المغازي للاجئين، وسط قطاع غزة.

وصرح مصدر طبي في مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح، بأن 4 شهداء ارتقوا وأصيب مدنيون آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين وسط قطاع غزة.

وأوردت مصادر طبية، أن الطفلة فاطمة محمد عبد الهادي الخطيب (15 عامًا)، قد ارتقت شهيدة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في القصف الجوي، أمس الإثنين، على مواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة؛ والتي استهدفت خيام النازحين.

وأفيد بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بإصابة مواطنين مدنيين؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي المروحي، صباح اليوم، غارة على مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة، وفق ما أفاد سكان محليون. بينما قصف الطيران الحربي منزلًا لعائلة البشيتي في مخيم المغازي للاجئين.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. بينما أطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار بشكل مُكثف على المناطق الشرقية للمدينة.

الأكثر قراءة اليوم

اثناء تصديهم للمليشيات..5 شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

نقل نتنياهو إلى المستشفى

لابيد: الاتفاق مع إيران كارثة وحكومة نتنياهو فشلت بحروبها وقد كُتب في غيابنا عن طاولة المفاوضات

قائد في الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بتجاوز “خط أحمر خطير” بعد هجوم مسيرة على رأس الناقورة

الأمن الفيدرالي الروسي: اغتيال القيادة الإيرانية جرى باستخدام برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة

مسيّرات “حزب الله” ....مطالبات اسرائيلية بتسليم شباك مرامي كرة القدم ومزارع الموز

صحيفة عبرية : إسرائيل تستهدف الشرطة المدنية لإغراق قطاع غزة في فوضى شاملة

الأخبار الرئيسية

هآرتس : نتنياهو وترامب فشلا في إخضاع إيران وتفكيك حلفائها والهروب لخطة “الأحزمة” سيُعيدنا لحرب العصابات

مجتبى خامنئي: إسرائيل تقترب من نهايتها.. وزمن القواعد الأمريكية انتهى

IMG_4987

المدعية العامة السابقة للجنائية الدولية: رئيس الموساد هدد عائلتي وطالبني بالتخلي عن قضية فلسطين

الأمن الفيدرالي الروسي: اغتيال القيادة الإيرانية جرى باستخدام برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة

صحيفة عبرية : إسرائيل تستهدف الشرطة المدنية لإغراق قطاع غزة في فوضى شاملة