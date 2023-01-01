نقل نتنياهو إلى المستشفى

الثلاثاء 26 مايو 2026 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مستشفى في القدس في وقت متأخر من أمس الاثنين، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت التقارير، نقلا عن مكتب نتنياهو، أنه يتلقى علاجا للأسنان، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكان نتنياهو، 76 عاما، قد أعلن قبل نحو شهر أنه خضع لعلاج من ورم سرطاني في البروستاتا، ثم قال لاحقا إنه يتمتع بصحة جيدة. كما أوضح أنه أخّر نشر تقريره الصحي لمنع القيادة الإيرانية من استخدامه في الدعاية.

وخلال الحرب مع إيران، انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوفاته، كما أُثيرت تكهنات حول وضعه الصحي داخل إسرائيل وخارجها.

وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي للعلاج في المستشفى عدة مرات في السابق بسبب مشكلات صحية، ففي عام 2024 أجرى عملية جراحية لعلاج فتق، وفي عام 2023 زُرعت له دعامة لتنظيم ضربات القلب.

كما أُصيب العام الماضي بالتهاب في الأمعاء وتعافى منه في المنزل.

