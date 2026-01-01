اقتحامات واسعة في الضفة واعتقالات ومواجهات

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات، إلى جانب عمليات تفتيش وتخريب طالت منازل فلسطينية واحتجاز سكانها والتحقيق معهم ميدانيا لساعات.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتز الأغبر بعد اقتحام منزله في حارة القيسارية بالبلدة القديمة، كما اعتقلت الشاب عامر سلامة من مخيم عسكر القديم شرقي المدينة، وبهجت أسعد عقب مداهمة منزله في شارع المريج غربها.

كما أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر عامر أبو صالحية من منزله في منطقة خلة الإيمان شمال المدينة، إلى جانب اعتقال الشابين محمد البلديسي من شارع التعاون، وعامر أبو زنط من الجبل الجنوبي في نابلس.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة فرخة جنوب غرب سلفيت، وهم يوسف الشاعر، والشقيقان حذيفة وعبد الرحمن عماد شباك، ومنتصر الأشقر، وذلك بعد مداهمة منازل عائلاتهم وتفتيشها بشكل واسع.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وتمركزت في عدة مناطق، بينها سوق الحلال وساحة المهد، دون تسجيل عمليات اعتقال أو مداهمات واسعة، فيما أفادت مصادر محلية بأن المخابرات الإسرائيلية تواصلت مع الشاب حبيب موسى دعبوب وطلبت منه تسليم نفسه، كما داهمت القوات منزلًا في منطقة هندازة شرق المدينة.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال قرية فرخة جنوب غرب المدينة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة لعشرات المنازل، تخللها عبث بمحتوياتها وإخضاع عدد من الأهالي للتحقيق، فيما جرى تحويل أحد المنازل إلى مركز تحقيق ميداني واحتجاز عدد من المواطنين داخله.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب المدينة وداهمت أحد المنازل، كما شملت الاقتحامات قرية فقوعة شرق جنين، وسط تحركات عسكرية في المنطقة.

وفي نابلس، اقتحمت القوات قرية عورتا جنوب شرق المدينة، وبلدة بيت فوريك شرقها، إضافة إلى قرية قريوت جنوب شرق نابلس، في إطار سلسلة اقتحامات متزامنة شهدتها المحافظة.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وادي الفارعة جنوب طوباس، وداهمت عدة منازل بينها صالون حلاقة، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت وانتشار عسكري مكثف في المنطقة.