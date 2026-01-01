  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اثناء تصديهم للمليشيات

بالأسماء..5 شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

الثلاثاء 26 مايو 2026 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء..5 شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة



غزة /سما/

أفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى، صباح اليوم الثلاثاء، 26 مايو 2026، بارتقاء 5 شهداء، وإصابة آخرين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في وسط قطاع  غزة .

 

ووفق مصادر محلية فإن القصف استهدف مجموعة من المواطنين أثناء تصديهم لعناصر من "ميليشيات الاحتلال" التي حاولت اقتحام المنازل شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

 

وتشهد مناطق متفرقة من قطاع غزة تصعيدًا متواصلاً، مع تكرار الغارات التي تستهدف مناطق مأهولة بالسكان.

اسماء الشهداء:

1-يوسف نبيل المغاري

2-فادي المغاري

3-عبد الكريم البشيتي

4-حسن السيد

5-مجهول

الأكثر قراءة اليوم

أفول الإمبراطوريّة الأمريكيّة.. إجماعٌ في اسرائيل : هُزِمنا شرّ هزيمةً بمواجهة إيران

"فاينانشال تايمز" : بينغ "رفع صوته" بوجه ترامب على خلفية "ملف حساس"

الخط الاصفر يتحرك ..إسرائيل توسع سيطرتها إلى 59% من مساحة قطاع غزة

وفد إيراني رفيع يصل الدوحة لبحث إنهاء الحرب وتحرير الأموال المجمدة

هرتسوغ يعلق قرار العفو.. نتنياهو يعود إلى ساحة المحكمة من جديد في قضايا فساد

لابيد: الاتفاق مع إيران كارثة وحكومة نتنياهو فشلت بحروبها وقد كُتب في غيابنا عن طاولة المفاوضات

قائد في الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بتجاوز “خط أحمر خطير” بعد هجوم مسيرة على رأس الناقورة

الأخبار الرئيسية

IMG_4987

المدعية العامة السابقة للجنائية الدولية: رئيس الموساد هدد عائلتي وطالبني بالتخلي عن قضية فلسطين

الأمن الفيدرالي الروسي: اغتيال القيادة الإيرانية جرى باستخدام برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة

صحيفة عبرية : إسرائيل تستهدف الشرطة المدنية لإغراق قطاع غزة في فوضى شاملة

“سي إن إن” عن مصدر سعودي: المملكة لن تطبع مع إسرائيل إلا بعد وجود مسار واضح نحو إقامة دولة فلسطينية

تحت ضربات حزب الله.. الاحتلال يعتزم تقليص قواته بجنوب لبنان ودعوات لقصف بيروت