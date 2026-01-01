بالأسماء..5 شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

غزة /سما/

أفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى، صباح اليوم الثلاثاء، 26 مايو 2026، بارتقاء 5 شهداء، وإصابة آخرين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في وسط قطاع غزة .

ووفق مصادر محلية فإن القصف استهدف مجموعة من المواطنين أثناء تصديهم لعناصر من "ميليشيات الاحتلال" التي حاولت اقتحام المنازل شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وتشهد مناطق متفرقة من قطاع غزة تصعيدًا متواصلاً، مع تكرار الغارات التي تستهدف مناطق مأهولة بالسكان.

اسماء الشهداء:

1-يوسف نبيل المغاري

2-فادي المغاري

3-عبد الكريم البشيتي

4-حسن السيد

5-مجهول