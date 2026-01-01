مجتبى خامنئي: إسرائيل تقترب من نهايتها.. وزمن القواعد الأمريكية انتهى

القدس المحتلة / سما /

وجّه المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي رسالة مطولة بمناسبة موسم الحج، دعا فيها إلى تجديد العداء للولايات المتحدة، والاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر خامنئي في الرسالة التي نشرها على قناته الرسمية في "تلغرام"، أن المنطقة تدخل مرحلة جديدة لن تكون فيها “الأراضي العربية والإسلامية قواعد أمريكية بعد اليوم”.

وقال خامنئي، في الرسالة التي حملت طابعا دينيا وسياسيا، إن “سلاح الله أكبر” كان أساس ما وصفه بانتصارات الثورة الإيرانية و”جبهة المقاومة”، بدءا من إسقاط نظام الشاه، مرورا بالحرب العراقية الإيرانية، وصولا إلى المواجهات الأخيرة مع الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وأضاف أن “الكيان الصهيوني يقترب من نهاية عمره”، معتبرا أن إسرائيل “لن ترى الأعوام الـ25 المقبلة”، في إشارة إلى تصريحات سابقة للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي حول مستقبل "إسرائيل".

وتحدث خامنئي عن الحرب الحالية ضد إيران، قائلا إن القوات الإيرانية وحلفاءها في “جبهة المقاومة”، وخاصة في لبنان، تمكنوا من تحقيق “انتصارات كبرى” على “الجيشين الأمريكي والصهيوني”، عبر استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما اعتبر أن “العد التنازلي للنفوذ الأمريكي في المنطقة بدأ”، مؤكدا أن واشنطن “لن تجد بعد اليوم نقطة آمنة للتمركز العسكري أو ممارسة الهيمنة”، وأن شعوب المنطقة لن تبقى “دروعا للقواعد الأمريكية”.

وفي رسالته، دعا خامنئي الحكومات والدول الإسلامية إلى تعزيز التعاون والوحدة، قائلا إن المنطقة تمتلك “قدرات ومصالح مشتركة” يمكن أن ترسم “هندسة جديدة” لمستقبل الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

وشدد على أن “البراءة من أمريكا وإسرائيل” هذا العام تتجاوز الطابع الرمزي المرتبط بمناسك الحج، متوقعا أن يتحول شعار “الموت لأمريكا والموت لإسرائيل” إلى شعار واسع الانتشار بين الشعوب الإسلامية و”أحرار العالم”.

كما دعا الحجاج الإيرانيين إلى نقل ما وصفه بـ”رواية الانتصار” في المواجهات الأخيرة إلى المسلمين خلال موسم الحج، وحثهم على الدعاء لـ”تحرير فلسطين والمسجد الأقصى ووحدة الأمة الإسلامية”.