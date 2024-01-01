المدعية العامة السابقة للجنائية الدولية: رئيس الموساد هدد عائلتي وطالبني بالتخلي عن قضية فلسطين

الثلاثاء 26 مايو 2026 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

كشفت فاتو بنسودا، المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية، أن يوسي كوهين، رئيس الموساد السابق، مارس عليها ضغوطات متصاعدة وهددها بهدف وقف التحقيقات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

 

وقالت بنسودا في لقاء مصور مع قناة "الجزيرة" الإنجليزية، إن كوهين التقاها مرتين في ميونيخ ونيويورك، وطلب منها صراحة التخلي عن التحقيق، معتبرة أن الطلب الإسرائيلي يمثل تدخلا مباشرا في عملها القضائي.

وأضافت أن الضغوط تصاعدت لاحقا لتشمل تهديدات غير مباشرة لعائلتها، حيث تم تتبع زوجها وجمع معلومات عنه بهدف التأثير عليها، مشيرة إلى أنها أبلغت السلطات الهولندية بهذه التهديدات لكنها لم تحصل على حماية كافية.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لصحيفة "الغارديان" البريطانيةأن نشرت مقالا في مايو 2024، كشفت فيه أن كوهين أجرى اتصالات سرية مع بنسودا في السنوات التي سبقت قرارها فتح تحقيق رسمي عام 2021. وأكدت الصحيفة أن هذه الأنشطة حظيت بموافقة المستويات العليا في إسرائيل، واستندت إلى اعتبار المحكمة تهديدا بملاحقة أفراد عسكريين إسرائيليين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر 2024 أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

