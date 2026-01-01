  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأمن الفيدرالي الروسي: اغتيال القيادة الإيرانية جرى باستخدام برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة

الثلاثاء 26 مايو 2026 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن الفيدرالي الروسي: اغتيال القيادة الإيرانية جرى باستخدام برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة



موسكو/ وكالات/

 قال رئيس الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن اغتيال أقطاب القيادة الإيرانية جرى بطرق عديدة بينها برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة عبر الفيديو في طهران.

 

وأضاف بكلمته في الدورة الـ58 لمجلس رؤساء أجهزة الأمن لدول رابطة الدول المستقلة أن "الاعتماد على المنصات التكنولوجية الغربية يخلق نقاط ضعف كبيرة لدول الرابطة أمام الهجمات الإلكترونية التي تشنها أجهزة الاستخبارات في دول الناتو الرئيسية وحلفائها".

الأمن الفيدرالي الروسي: اغتيال القيادة الإيرانية جرى باستخدام برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة]

 

وقال: "من الواضح أن إشارة التحذير المقلقة هي عملية التصفية الأخيرة التي نفذها التحالف الأمريكي الإسرائيلي بحق ممثلين القيادة العليا الإيرانية. تم الحصول على إحداثيات أماكن تواجد الضحايا عبر برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة بالفيديو في طهران".

وأضاف: حسب طبيعة المهام التي يتم حلها باستخدام التقنيات الغربية للذكاء الاصطناعي في البعد السياسي، من المنطقي التفكير في أسباب الاهتمام الكبير الذي يوليه الغربيون للإسراع في إدخال ابتكاراتهم الرقمية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصادات دول الرابطة، ولاسيما في أنظمة الاتصالات والحكوكمة.

وتابع: "شفافية النماذج العصبية الشبكية الأجنبية التي يُفترض استخدامها في أنظمة اتخاذ القرار، غير مضمونة. وكذلك الحال بالنسبة لموثوقية الآليات الرقمية بالكامل للإدارة التشغيلية للدولة في حال حدوث أزمة محتملة".

يشار إلى أن في اليوم الأول للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران اغتيل أقطاب الصف الأول في القيادة الإيرانية وبينهم المرشد علي خامنئي، وعدد كبير من القادة العسكريين والأمنيين.

الأكثر قراءة اليوم

أفول الإمبراطوريّة الأمريكيّة.. إجماعٌ في اسرائيل : هُزِمنا شرّ هزيمةً بمواجهة إيران

"فاينانشال تايمز" : بينغ "رفع صوته" بوجه ترامب على خلفية "ملف حساس"

الخط الاصفر يتحرك ..إسرائيل توسع سيطرتها إلى 59% من مساحة قطاع غزة

وفد إيراني رفيع يصل الدوحة لبحث إنهاء الحرب وتحرير الأموال المجمدة

هرتسوغ يعلق قرار العفو.. نتنياهو يعود إلى ساحة المحكمة من جديد في قضايا فساد

لابيد: الاتفاق مع إيران كارثة وحكومة نتنياهو فشلت بحروبها وقد كُتب في غيابنا عن طاولة المفاوضات

قائد في الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بتجاوز “خط أحمر خطير” بعد هجوم مسيرة على رأس الناقورة

الأخبار الرئيسية

IMG_4987

المدعية العامة السابقة للجنائية الدولية: رئيس الموساد هدد عائلتي وطالبني بالتخلي عن قضية فلسطين

تصعيد اسرائيلي كبير ..استشهاد 3 سيدات في قطاع غزة وتدمير مربع سكني بالنصيرات

صحيفة عبرية : إسرائيل تستهدف الشرطة المدنية لإغراق قطاع غزة في فوضى شاملة

“سي إن إن” عن مصدر سعودي: المملكة لن تطبع مع إسرائيل إلا بعد وجود مسار واضح نحو إقامة دولة فلسطينية

تحت ضربات حزب الله.. الاحتلال يعتزم تقليص قواته بجنوب لبنان ودعوات لقصف بيروت